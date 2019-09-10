兆豐銀傳撤資純網銀 顧立雄發怒：銀行抱怨我就要接受

2019-09-10 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



金管會主委顧立雄。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影 分享 facebook 兆豐銀想派自家銀行經理人進純網銀「將來銀行」當董事，但卻卡金管會「金金分離」規範，甚至傳出兆豐銀想要撤資。金管會主委顧立雄今說出重話：「銀行抱怨我就要接受，我不能理解這樣是什麼意思！」他說，兆豐銀明明就有金控，派金控的人就不會有這問題，不能理解為何一定要派銀行的人。

多家銀行插旗純網銀，傳出業者抱怨董事難產，因為卡在金金分離，實體銀行不能派銀行的經理人進去純網銀當董事，專業經理人無法進入純網銀。甚至傳出國家隊「將來銀行」的大股東兆豐銀因此想要撤資。

顧立雄今在記者會罕見發怒，他說：「銀行抱怨我就要接受，我不能理解這樣是什麼意思！」他說，兆豐銀行明明就有金控，「兆豐銀一再說一定要派銀行的人，反過來問，為何不派金控就好？我沒有辦法對這有適切評論，我的表情就是我無法接受。」

另也傳出沒有金控的銀行也在抱怨，他也直說：「我沒有聽到有非金控的銀行來抱怨！」銀行局也說，據私下了解，聯邦銀行打算派租賃公司的人，沒有要派銀行的人。

萬一兆豐銀撤資呢？顧立雄說，團隊設立公司還要跟經濟部申請登記許可，沒有登記就會是團隊瓦解。如果純網銀要換大股東，就要經過金管會同意，「我當然希望他們繼續走下去，他們怎麼考量我們會尊重。」