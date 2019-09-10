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金價跌破1,500美元還有機會漲嗎？ 黃金王子：看Fed鴿不鴿

2019-09-10 16:12經濟日報 記者陳美君╱即時報導

國際金價今（10）日跌破每英兩1,500美元大關，引發黃金投資人一陣恐慌。有「黃金王子」封號的台灣銀行貴金屬部副理楊天立今日受訪時指出，金價長線趨勢仍看多，並有機會漲至1,600~1,660美元，若金價回檔至1,400美元，反而是投資人低接的好時機，投資人不用擔心。

國際金價自5月以來歷經一波急漲，從每英兩1,265美元，9月4日漲至最高1,557美元，累計上漲292美元，漲幅高達23%；不過，國際金價今日跌破1,500美元大關，令短線投資人驚慌失措，紛紛致電銀行探詢，接下來該怎麼辦？

「金價急漲後修正的幅度，很可能會是這波漲幅二分之一。」楊天立表示，換言之，金價面臨的這波修正，最低可能跌至1,400美元，不過，聯準會下周三、四的利率決策會議與會後聲明「鴿不鴿」，對黃金走勢有很大的影響。

楊天立分析：「如果會後聲明很鴿，不排除金價馬上就會反彈，反之，會後聲明偏鷹，金價就會持續下修。」而金價短線若下跌，會有三個支撐價位，依序為1,485、1,450以及1,400美元。

楊天立認為，今年金價走勢「短空長多」，一旦金價下跌至1,400美元，反而是投資人低接好時機，因為金價長期趨勢沒有改變、依舊看好，長線目標價位至少可達1,600~1,660美元。

許多外資機構不僅持續看好黃金，甚至將目標價上修至2,000美元，主要原因為聯準會降息方向確立，美中貿易戰歹戲拖棚，以及貿易保護主義興起、關稅壁壘對全球經濟造成的傷害，有可能引發政治甚至金融市場上的風險。

另外，負利率風潮也對金價走勢有利，楊天立說，除黃金外，過去走勢最弱的白銀近期也活了起來、吸收到上漲動力，因為風險意識高漲，對黃金等貴金屬走勢形成助力。

即使金價面臨修正，持有黃金的投資人也不用太擔心，楊天立建議，短線投資人可先獲利了結，等拉回再進場布局，如果是為了避險，例如將外匯的投資分散到黃金的投資人，也不用急著賣黃金，應繼續持有，甚至可用定期定額方式投資黃金撲滿，持續建立避險部位。

金價聯準會
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