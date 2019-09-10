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國泰全國兒童繪畫比賽暨新世紀潛力畫展 徵件至9月30日

2019-09-10 13:15經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

國泰全國兒童繪畫比賽即日起開放報名，戶外寫生活動亦將在9月21日上午於臺北市青年...
國泰全國兒童繪畫比賽即日起開放報名，戶外寫生活動亦將在9月21日上午於臺北市青年公園舉行。圖為去年度寫生現場小朋友聚精會神，用繽紛色彩揮灑出獨一無二的作品。圖／國泰金控提供
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國泰全國兒童繪畫比賽今年邁入第44個年頭，已培育出許多優秀美術人才，去年更吸引了超過8萬人次參加。今年兒童繪畫比賽又開始了，國泰金控希望小朋友都能揮灑想像色彩，讓無限創意躍然紙上。

本屆徵件主題為「如果我可以…世界更美好」活動，邀請所有國小、幼兒園學童繳畫來當小小畫家，共分為幼兒園、國小低年級、中年級、高年級4組，徵件期間從即日起至9月30日止。

參賽者須透過活動網站下載報名表，並黏貼於參賽作品背面，每人限以一件未以任何形式發表（包括參賽或展出等）之作品參賽，規格以四開畫紙（54×39公分）為限，畫具及繪畫材料不限。參賽作品可交至各地「國泰人壽」、「國泰世華銀行」或「國泰證券」的服務據點，國泰人壽保戶也可繳交給所屬的業務同仁。

另外，每年讓小朋友們引頸期待的戶外寫生活動，今年將在9月21日上午於臺北市青年公園登場，現場就可以免費索取圖畫紙進行寫生，當場繳交參賽作品者，還可以兌換限量精美紀念品及獲得好康抽獎機會。

為延續小朋友對美術學習的熱情，國泰金控針對繪畫比賽各組初審獲得佳作及入選獎之小朋友們，舉辦「藝術營隊」活動，規劃各類藝術美學課程，讓他們有機會體驗除了美術之外的多元美學也能擴展藝術視野。

除了兒童繪畫比賽，國泰金控為鼓勵更多大專院校及高中職美術相關系所學生創作，為台灣美術界發掘新生代藝術家，同步舉辦第19屆「新世紀潛力畫展」，提供對美術創作有熱忱的年青學子一個展現自己作品並獲得獎學金的最佳機會，徵件期間為即日起至10月18日止，作品以「20號至50號」規格之「水彩畫」或「油畫」為限，詳細參賽資訊請上活動網站查詢。

國泰全國兒童繪畫比賽即日起開放報名，初審獲得佳作及入選獎之小朋友們，亦有機會參加...
國泰全國兒童繪畫比賽即日起開放報名，初審獲得佳作及入選獎之小朋友們，亦有機會參加「藝術營隊」。圖為去年度國泰兒繪藝術營隊邀請美術大師帶領親子攜手玩創意。圖／國泰金控提供
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國泰金控
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