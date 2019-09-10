國泰全國兒童繪畫比賽暨新世紀潛力畫展 徵件至9月30日

2019-09-10 13:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



國泰全國兒童繪畫比賽即日起開放報名，戶外寫生活動亦將在9月21日上午於臺北市青年公園舉行。圖為去年度寫生現場小朋友聚精會神，用繽紛色彩揮灑出獨一無二的作品。圖／國泰金控提供 分享 facebook

國泰全國兒童繪畫比賽今年邁入第44個年頭，已培育出許多優秀美術人才，去年更吸引了超過8萬人次參加。今年兒童繪畫比賽又開始了，國泰金控希望小朋友都能揮灑想像色彩，讓無限創意躍然紙上。

本屆徵件主題為「如果我可以…世界更美好」活動，邀請所有國小、幼兒園學童繳畫來當小小畫家，共分為幼兒園、國小低年級、中年級、高年級4組，徵件期間從即日起至9月30日止。

參賽者須透過活動網站下載報名表，並黏貼於參賽作品背面，每人限以一件未以任何形式發表（包括參賽或展出等）之作品參賽，規格以四開畫紙（54×39公分）為限，畫具及繪畫材料不限。參賽作品可交至各地「國泰人壽」、「國泰世華銀行」或「國泰證券」的服務據點，國泰人壽保戶也可繳交給所屬的業務同仁。

另外，每年讓小朋友們引頸期待的戶外寫生活動，今年將在9月21日上午於臺北市青年公園登場，現場就可以免費索取圖畫紙進行寫生，當場繳交參賽作品者，還可以兌換限量精美紀念品及獲得好康抽獎機會。

為延續小朋友對美術學習的熱情，國泰金控針對繪畫比賽各組初審獲得佳作及入選獎之小朋友們，舉辦「藝術營隊」活動，規劃各類藝術美學課程，讓他們有機會體驗除了美術之外的多元美學也能擴展藝術視野。