親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

天下雜誌調查縣市長滿意度 韓國瑜墊底、潘孟安第一

川普新印太策略：自由聯繫邦將「強勢回歸」國際舞台？

「行」的安心 英國保誠人壽提供五類族群高CP值保障

2019-09-10 12:27經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

自由行的風氣盛行，旅行時的交通方式也更多樣化，包括單車旅行、機車環島、自駕汽車、以及海陸空等大眾運輸工具，如何在開心出遊時，又能輕鬆的搞定安全保障呢？

國保誠人壽特別規劃網路投保的「碎片化商品組合」，針對不同族群提供方便投保、保費便宜、配套多元的商品組合，讓保戶出門在外多一層更安心的保障。

同時，透過英國保誠人壽網站上簡單的步驟引導，保戶就能依據自己的需求完成投保，輕輕鬆鬆一指搞定。

英國保誠人壽網路投保的「碎片化商品組合」，針對不同族群提供以下保障：

一、汽車族：「阿里叭叭意外傷害保險」針對自駕汽車的族群而設計，於自駕意外身故保障之外，同樣提供嚴重第三度燒燙傷及意外傷害一至六級失能保險金，補強意外保障。尤其是國人出國旅遊自駕行風氣漸夯，萬一不幸在旅遊期間自駕發生交通意外，除了一般旅遊保險的醫療及人身意外保障外，更多了一層駕駛人的保障。

二、大眾運輸族：「嗶嗶守護意外傷害保險」針對搭乘大眾運輸的族群而設計，針對海、陸、空交通發生意外不幸身故時，提供最適切的保障。除了交通意外，更提供嚴重第三度燒燙傷及意外傷害一至六級失能保險金，補強意外保障。

三、機車族：「e騎幸福意外傷害保險」針對自駕機車的族群而設計，除了一般意外險涵蓋的意外傷害身故保險金、意外傷害一至六級失能保險金、嚴重第三度燒燙傷保險金外，還特別提供了自駕機車意外傷害身故保險金，保險金額為意外傷害身故保險金的四倍。

只要是自駕機車時遭受「意外傷害事故」，不限於自己的機車，只要道路交通安全規則所規範之二輪或三輪之普通重型、大型重型、普通輕型、小型輕型機車都在保障的範圍內，為機車族提供具體實質的保障。

四、自行車族：「卡達安心意外傷害保險附約」可附加於英國保誠人壽網路投保之主約商品，針對騎自行車的族群而設計，低價保費、高額保障。年繳保費只要50元，即可增加100萬元的騎自行車意外身故保障。

五、四海遊龍族：「平安御守意外傷害保險」針對保戶同時是各種交通工具的使用者而設計，想要為自己在搭乘大眾交通工具，或自駕汽、機車時增加保障，即可選擇英國保誠人壽「平安御守意外傷害保險」，為自己及家人提昇全方位的風險防護。

即日起至10月底止，透過英國保誠人壽網路投保意外險，還有機會抽中300元「盲旅」折價券，給自己一趟既可省去規劃且未知的旅行。

同時，為善盡企業社會責任，只要首次成功加入英國保誠人壽網路投保會員，每位會員英國保誠人壽將個別相對捐贈新台幣100元予財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會，幫助更多弱勢兒童。

英國保誠人壽網路投保，步驟簡單。 圖／保誠人壽提供
英國保誠人壽網路投保，步驟簡單。 圖／保誠人壽提供
分享

保險金國保英國
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

哈日族鬆一口氣 日圓走弱至逾1個月低位

2019-09-10 13:13

國泰全國兒童繪畫比賽暨新世紀潛力畫展 徵件至9月30日

2019-09-10 13:15

政府銀行挺中小企業列車到雲林 逾200家企業熱烈提問

2019-09-10 12:04

富邦證與第一社福基金會合作 採購烘焙禮盒當中秋贈禮

2019-09-10 10:26

同齡買保單因三因素而不同 富邦人壽檢百保箱上線

2019-09-10 10:17

美債利率倒掛 「CARS」四資產勝出　

2019-09-10 09:01

富邦三年到期亞洲美元債券基金 9月30日起募集

2019-09-10 08:28

貿易持久戰增添不確定性 美股建議逢回分批佈局

2019-09-10 08:25

金控上月EPS 富邦暫居冠

2019-09-10 00:09

中信銀 贊助12強棒球賽

2019-09-10 00:07

陽信銀 8月獲利增45%

2019-09-10 00:07

一銀挺體育 獲頒兩大獎

2019-09-10 00:07

殖利率探底 三行庫加碼台債

2019-09-09 23:21

業者預測 債券殖利率低點已過

2019-09-09 23:16

民銀買台債 提升收益率

2019-09-09 23:15

不限用途借貸 證券商利益關係人不得享優惠利率

2019-09-09 19:20

哪類銀行的理專最容易A客戶錢？金管會列出五類缺失

2019-09-09 18:59

搶攻軍公教商機 專屬性電子商城及信用卡上市

2019-09-09 16:29

覺得主計總處太樂觀？國泰台大估今年經濟成長僅2.2％

2019-09-09 16:05

中獎撇步公開 近2成大樂透中秋加碼中獎人是包牌投注

2019-09-09 15:22

大樂透明頭獎衝3.2億 中獎撇步大公開

2019-09-09 15:20

國泰金投資長 獲亞洲頂尖女性獎

2019-09-09 14:35

從職業工會加勞保 無法參加就保

2019-09-09 14:32

斜槓勞工 勞保、就保怎麼保？

2019-09-09 14:31

深耕金融科技 康和證券與文化大學簽訂MOU

2019-09-09 10:22

小動作省大錢！ 這款保單顧健康 一年成長47倍

2019-09-09 09:00

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53
看更多

熱門文章

友達高層異動 前元太董座柯富仁將接總經理

2019-09-09 18:07

蘋果新品發表 六大看點

2019-09-09 23:33

哪類銀行的理專最容易A客戶錢？金管會列出五類缺失

2019-09-09 18:59

機車貨物稅要1萬元？ 官員：太誇張，1100元而已

2019-09-09 13:24

友達突然撤牌 四個原因

2019-09-09 23:37

掛牌太貴 面板龍頭友達美國下市

2019-09-10 00:01

友達總經理蔡國新辭職 元太柯富仁將回任

2019-09-09 19:17

搶攻軍公教商機 專屬性電子商城及信用卡上市

2019-09-09 16:29

金控上月EPS 富邦暫居冠

2019-09-10 00:09

曝光！星宇航空首架A321neo客機彩繪塗裝完成

2019-09-09 22:11

全年贈與逾220萬 要稅

2019-09-09 23:14

友達ADR 將從紐交所下市

2019-09-10 00:39

細胞治療產業 商機大爆發

2019-09-09 23:26

新光人壽抗匯損的這桶金 突破100億元

2019-09-09 20:50

保險免遺產稅？父躉繳保單後過世 兒未申報挨罰

2019-09-09 14:35

出口報喜 歷年最好的8月

2019-09-10 00:20

離岸風電再進一步 海洋風電第二階段首支風機發電運轉

2019-09-09 21:11

轉單效應 DRAM出口重返成長

2019-09-10 00:19

元太人事震盪！柯富仁辭元太董座 職務由總座李政昊代理

2019-09-09 17:37

中獎撇步公開 近2成大樂透中秋加碼中獎人是包牌投注

2019-09-09 15:22

鴻海鄭州廠8月一半工人是派遣工 遭控勞動違規

2019-09-10 00:33

在美上市17年 友達宣布擬將ADR下市

2019-09-09 19:42

台糖加入太陽能行列！500公頃不適農地將釋出

2019-09-09 19:19

友達ADR將自紐約證交所下市 主要考量有這些

2019-09-09 22:37

中國布局半導體 將出現晶片巨無霸企業

2019-09-09 22:13

新聞分析：高鐵南延屏東？恐是拖垮高鐵營運的建設案

2019-09-09 22:34

斜槓勞工 勞保、就保怎麼保？

2019-09-09 14:31

高港加油站標租案 剔除中油

2019-09-10 00:15

國泰投資長程淑芬：台灣不當資金港 去投資全世界太可惜

2019-09-09 17:22

玉晶光鴨子划水 爆發力驚人

2019-09-09 23:35

中秋節獎金 限額免扣稅

2019-09-09 23:14

元太董事會決議 由總經理李政昊代理董事長職務

2019-09-09 18:46

友達新總座上任 面臨三挑戰

2019-09-09 23:37

8月出口翻紅 歷年同月新高

2019-09-09 23:42

越南華麗變身 台商搶灘不怕缺地怕口袋不夠深

2019-09-09 15:10

殖利率探底 三行庫加碼台債

2019-09-09 23:21

大樂透明頭獎衝3.2億 中獎撇步大公開

2019-09-09 15:20

元太柯富仁 轉檯接友達總座

2019-09-09 23:40

繳納稅款差很大...部落客業配文收入 可列稿費

2019-09-09 23:14

8月出口年增2.6％ 創歷年同期新高

2019-09-09 16:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top