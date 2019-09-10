「行」的安心 英國保誠人壽提供五類族群高CP值保障

2019-09-10 12:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



自由行的風氣盛行，旅行時的交通方式也更多樣化，包括單車旅行、機車環島、自駕汽車、以及海陸空等大眾運輸工具，如何在開心出遊時，又能輕鬆的搞定安全保障呢？

英國保誠人壽特別規劃網路投保的「碎片化商品組合」，針對不同族群提供方便投保、保費便宜、配套多元的商品組合，讓保戶出門在外多一層更安心的保障。

同時，透過英國保誠人壽網站上簡單的步驟引導，保戶就能依據自己的需求完成投保，輕輕鬆鬆一指搞定。

英國保誠人壽網路投保的「碎片化商品組合」，針對不同族群提供以下保障：

一、汽車族：「阿里叭叭意外傷害保險」針對自駕汽車的族群而設計，於自駕意外身故保障之外，同樣提供嚴重第三度燒燙傷及意外傷害一至六級失能保險金，補強意外保障。尤其是國人出國旅遊自駕行風氣漸夯，萬一不幸在旅遊期間自駕發生交通意外，除了一般旅遊保險的醫療及人身意外保障外，更多了一層駕駛人的保障。

二、大眾運輸族：「嗶嗶守護意外傷害保險」針對搭乘大眾運輸的族群而設計，針對海、陸、空交通發生意外不幸身故時，提供最適切的保障。除了交通意外，更提供嚴重第三度燒燙傷及意外傷害一至六級失能保險金，補強意外保障。

三、機車族：「e騎幸福意外傷害保險」針對自駕機車的族群而設計，除了一般意外險涵蓋的意外傷害身故保險金、意外傷害一至六級失能保險金、嚴重第三度燒燙傷保險金外，還特別提供了自駕機車意外傷害身故保險金，保險金額為意外傷害身故保險金的四倍。

只要是自駕機車時遭受「意外傷害事故」，不限於自己的機車，只要道路交通安全規則所規範之二輪或三輪之普通重型、大型重型、普通輕型、小型輕型機車都在保障的範圍內，為機車族提供具體實質的保障。

四、自行車族：「卡達安心意外傷害保險附約」可附加於英國保誠人壽網路投保之主約商品，針對騎自行車的族群而設計，低價保費、高額保障。年繳保費只要50元，即可增加100萬元的騎自行車意外身故保障。

五、四海遊龍族：「平安御守意外傷害保險」針對保戶同時是各種交通工具的使用者而設計，想要為自己在搭乘大眾交通工具，或自駕汽、機車時增加保障，即可選擇英國保誠人壽「平安御守意外傷害保險」，為自己及家人提昇全方位的風險防護。

即日起至10月底止，透過英國保誠人壽網路投保意外險，還有機會抽中300元「盲旅」折價券，給自己一趟既可省去規劃且未知的旅行。