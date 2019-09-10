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政府銀行挺中小企業列車到雲林 逾200家企業熱烈提問

2019-09-10 12:04經濟日報 記者江睿智╱即時報導

經濟部、財政部、金管會啟動「政府銀行齊相挺中小企業列車」，9日在雲林虎尾科技大學舉辦的「中小企業融資保證論壇」，在美中貿易戰台商回流熱潮下，中小企業信保基金攜手八大公股行庫更設專區提供免費融資諮詢服務，現場吸引約210家企業共襄盛舉、熱烈提問。

經濟部中小企業處處長何晉滄指出，中美貿易戰啟動台商從大陸回台投資效應，不管是大中小企業投資動能快速增加中，而銀行是企業最需要的夥伴。政府為協助企業發展，規劃許多政策性專案貸款，搭配信保基金提高保證成數、降低保證手續費。此外，對企業購置智慧製造、5G設備還提供優惠的租稅減免措施。

行政院長蘇貞昌關切中小企業的資金取得，何晉滄表示，所以要八大公股、信保基金到地方來跟大家說明，要把「需求帶進來、政策推出去」。經濟部中小企業處成立融資諮詢窗口馬上辦服務中心（電話：0800-056476）可提供財務顧問免費幫公司財務診斷、解決融資問題。

金管會銀行局副局長黃光熙則指出，中小企業在台占有舉足輕重地位，家數占全體企業數的98％、就業人數占總就業人數78％，長久以來對台灣經濟貢獻很大。

國銀在風險考量下積極配合中小企業融資，截至2019年7月底為止達6.5兆元，占整體放款量六成，代表銀行積極支持中小企業。金管會2005年提出「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」，近期並將小微、新創企業融資及辦理戶數列為考核及獎勵目標。

合庫銀副總戴燈山在會中指出，中小企業常見的融資困境包括欠缺擔保品、缺乏財務規劃能力、財務透明度低等問題，建議可運用信保基金及聯輔基金等政府資源，銀行也會從授信5P原則綜合考量企業狀況，協助企業順利取得融資。

鍾慶科技開發董事長鍾武宗則分享自身融資經驗，他指出，信保基金對協助中小企業取得融資幫助非常大，一路走來讓公司拿下磐石獎、青創楷模殊榮，他認為雲林在地的企業更需要政府協助，只要企業債票信沒問題，正常經營，相信信保基金一定會用保證來相挺，他也強調政府協助企業，企業也要努力「自助人助」。

信泰油漆董事長蔡永富表示，過去在信保基金及聯輔基金輔導及協助下，順利取得融資，讓企業得以快速成長，使人生黑白變彩色，建議企業也可以善用經濟部11項輔導體系，來補強各項營運所需。

現場也有企業家詢問，新成立、新創、財報不漂亮的公司如何取得融資、商圈小店家擴展營業規模如何取得所需資金融通、從事農產品電商平台銷售者如何取得融資、經營太陽能綠電業者採購設備資金需求等等問題，皆由與會單位及金融機構代表一一回應。

經濟部表示，透過「政府銀行齊相挺中小企業列車」，將政府相關免費資源介紹給中小企業，希望藉由政府已建構好之融資保證及輔導平台，協助中小企業取得營運所需資金。後續尚有屏東10月15日、彰化10月25日、嘉義11月15日及新竹12月20日各場次，歡迎中小企業主共同參與。

經濟部啟動「政府銀行齊相挺中小企業列車」，下鄉說明中小企業融資問題，9日來到雲林...
經濟部啟動「政府銀行齊相挺中小企業列車」，下鄉說明中小企業融資問題，9日來到雲林，現場企業提問熱烈。 圖／中小企業信保基金提供
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經濟部金管會
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