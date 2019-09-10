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富邦證與第一社福基金會合作 採購烘焙禮盒當中秋贈禮

2019-09-10 10:26經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

中秋佳節到，不論是民眾或者企業都會透過贈禮來表達祝福或感謝之意，富邦證券繼7月邀請公益團體「第一社福基金會」到富邦證券家庭日活動現場義賣公益烘培禮盒，並認購200盒彩繪公益烘焙禮盒送給參加客戶外，9月再次與「第一社福」合作，採購童心寶貝彩繪公益烘焙禮盒，作為中秋節企業贈禮。

台灣逐漸邁入高齡化社會，這些擁有心智障礙者成員的弱勢家庭，在面對照顧者與被照顧者都步向老化的情況時，需要更多專業的協助。富邦證券表示，為了喚起社會大眾來共同關注心智障礙者｢雙老化｣議題，除了在家庭日邀請「第一社福」到現場義賣，期望民眾能一起關注這個議題，更是透過實質的支持購買富邦選手ｘ第一社福童心寶貝合作的彩繪公益烘焙禮盒，拋磚引玉希望讓更多社會大眾認識第一社福，期盼大眾透過購買行動力給予他們支持。

第一社福基金會照顧和訓練中重度心智障礙幼兒及成人已長達39年，有感於社會上發生老爸媽因為無法承擔照顧壓力以致於帶著老憨兒一起尋短的事件時有所聞，令人頗感遺憾，故近年來努力提供中高齡心智障礙者住宿服務、老化準備支持服務、健康強化、以及生死教育等，冀能讓老爸媽安心放心，老憨兒健康快樂。

在第一社福烘焙屋，由教保老師耐心訓練，以及中重度心智障礙青年長期蹲馬步、培養出來的工作習慣和能力，簡單及重複性的工作成就了他們，期望社會大眾能透過訂購禮盒，給予他們肯定與支持(第一社福基金會網址：https://www.diyi.org.tw/news/index/107)。

富邦證券善盡企業公民責任，長期關懷社會弱勢、深耕文化教育，並以本業出發促進普惠金融。除了透過企業的力量，更是鼓勵員工動起來、實際參與，發揮以人為本的信念，持續將善念化為行動力，而富邦證券也秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，徹底落實企業社會責任，發揮正面影響力。

富邦老化中秋節

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