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同齡買保單因三因素而不同 富邦人壽檢百保箱上線

2019-09-10 10:17經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

台灣保險滲透率世界第一，平均每位國人握有超過2.5張，面對手上壽險保單，許多民眾對保障內容與保額不甚清楚，補足保障缺口更不知從何著手。專家表示，30歲上班族與60歲退休族人生階段不同需求不同，就算同齡也會因性別、婚姻狀況、家庭角色等這三大因素而有不同的需求，建議每年定期「總健檢」。富邦人壽保單健檢系統全新上線 推廣保單定期健檢，協助全台400多萬保戶輕鬆檢視保障缺口。

富邦人壽推出淺顯易懂的保單健檢系統「健檢百保箱」全新上線，保戶只需透過業務員協助即免費享有該項服務。富邦人壽強調，此套系統具備：一、圖表視覺化好清楚；二、壽險意外醫療長照養老等五大保障缺口好判斷；三、可選擇加入於其他壽險公司投保之保單完整檢視好彈性等「三好」特色，協助全台400多萬保戶輕鬆檢視保障缺口。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，堅持提供專業和溫度的保險服務是富邦人壽的使命，此套保單健檢系統能有效反映出保戶現階段保險保障，同時也建議保戶時常和業務員「聊需求」，透過保單健檢報告輔以專業的諮詢顧問，就能了解手中的保單是否符合現階段自身需求，甚至能進一步為下一個人生階段預做準備，從容應對未來生活，讓人生越活越精彩；不僅如此，更給予業務夥伴持續深化客戶關係的機會，以提供保戶短中長程全面的保障規畫。

30歲上班族將步入青年階段正為自己的職涯努力奮鬥，和即將面臨退休生活和長照規畫的60歲壯年族群相較，兩者保障需求截然不同，同樣一張保單其提供之保障範圍可能無法終生適用，民眾更不能坐視風險不管，故建議應每年定期為自己的所有保單進行總健檢，可藉由保單健檢系統「健檢百保箱」分析壽險保障、意外保障、醫療保障、長照保障、養老保障等五大面向缺口何在，讓自己站在人生十字路口上能聰明規畫，避免未來因發生意外時的慌亂打亂生活步調。

保單健檢系統會產製出淺顯易懂的「當年度保障視圖」，五大保障面向包含壽險保障、意外保障、醫療保障、長照保障與養老保障。從圓餅視圖中能清楚看見自己握有的保障類別、給付項目與保障金額，無論是基本的身故壽險保障，重大傷病、實支實付、癌症等醫療保障，甚至可能因事故所需的意外保障或因失能所需的長照保障，皆可明確掌握保障缺口，甚至與個人退休規劃息息相關的養老保障，也可以在視圖中完整呈現。

即便同樣是30歲的上班族或60歲的屆退族，也會因性別、婚姻狀況、家庭角色等各種因素而有不同的需求，富邦人壽建議民眾可以從「健檢百保箱」保單健檢報告中的保障金額、保障範圍（給付項目）與投保資料等項目進行自我檢視，此系統除了可以讓保戶掌握現有保障外，更希望能透過每年定期的保單健檢，再次輔以報告中依年份計算出的「全生涯保險利益表」通盤思考人生規畫，並選擇合適的保險商品轉嫁未來可能發生的風險予以保障，擁抱樂活人生。

為鼓勵保戶養成定期保單健檢習慣，富邦人壽推出抽獎，獎項總計有4輛電動機車Gogoro 3 Plus和240份全聯禮券2,000元，於2019年10、11、12月與2020年1月分別抽出幸運得主。

富邦人壽保單健檢系統全新上線 推廣保單定期健檢，協助全台400多萬保戶輕鬆檢視保...
富邦人壽保單健檢系統全新上線 推廣保單定期健檢，協助全台400多萬保戶輕鬆檢視保障缺口。／富邦人壽提供。
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