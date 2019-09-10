美債利率倒掛 「CARS」四資產勝出

2019-09-10 09:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



近期美國10年期公債十利率減美國2年期公債殖利率利差倒掛轉負，引發金融市場景氣衰退的疑慮，導致市場大幅震盪。

台新投信表示，此次出現利率倒掛，主要原因是金融海嘯後全球主要央行之QE政策導致殖利率曲線比過去情況更平緩，因此殖利率曲線已不見得像過去是強而有力預測未來景氣是否衰退的主要信號，且即使景氣發生反轉，根據歷史經驗，亦是在利率倒掛二年後，在這期間，「CARS」（Consumer中証消費服務領先指數、AI 費城半導體指數、REITsMSCI美國REITs指數、Senior Secured High Yield Bond美銀美林優高收指數）四資產表現優異，皆大漲逾二位數，中証消費服務領先指數更大漲1.9倍。

台新投信指出，此次利率倒掛情形，類似於2006年6月30日~2007年5月31日走勢，歷史經驗顯示，2006年殖利率曲倒掛時CARS資產表現優異，據Bloomberg統計，2006年6月30日~2007年5月31日期間，Consumer中証消費服務領先指數大漲189%、AI 費城半導體指數上漲逾1成，MSCI美國REITs指數上漲近二成，Senior Secured High Yield Bond美銀美林優高收指數上漲逾13%。

中証消費服務領先指數受惠中國龐大內需市場，費城半導體指數具創新科技利基題材，MSCI美國REITs指數擁高股利率優勢，美銀美林優高收指數的低波動率獲青睞。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，陸股10月將迎來最重要的建國70周年慶典，預期官方心態將偏多，投資人反而可趁此波陸股因貿易戰、反送中的衝擊回檔逢低找買點，主要原因在於目前陸股正處於牛市第一階段的調整末期，以時間點分析，上證指數已整理近三個月，以成交量來看，當前上證指數市場日均成交額約3500億人民幣，距離前期成交額高點10,000億人民幣已大幅下降65%，籌碼有效沈澱，配合基本面逐步上揚，陸股正蘊釀第二階段牛市爆發期。