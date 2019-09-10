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他們為何愛噓韓國瑜？ 把小事化大源於這種心態

富邦三年到期亞洲美元債券基金 9月30日起募集

2019-09-10 08:28經濟日報 記者王皓正╱即時報導

即使中美貿易疑慮尚未解除及國際政治因素尚未落幕等，但在亞洲國家受惠官方題材利多及擴張財政加持下，預期亞洲經濟仍將維持高成長。富邦投信將於9月30日~10月5日募集富邦三年到期亞洲美元債券基金，該基金主要布局於亞洲美元債券，鎖定短天期具高殖利率及流動性佳的標的，是一檔買入後持有至到期，不需追高殺低，追求穩健成長的債券基金，特別適合長線布局的投資人。

富邦三年到期亞洲美元債券基金經理人黃詩紋表示，近幾年亞洲國家致力財政結構調整，包括整頓租稅結構、限制公共支出及改革退休金等社會支出措施，透過財政體質改善將有助債市穩定。

因此，在亞洲經濟成長相對穩定、財政體質轉好、美國Fed降息預期升溫、且亞洲國家通膨溫和支撐貨幣政策寬鬆論調等利多帶動下，預期亞洲債券市場將維持強勁表現。

黃詩紋進一步指出，投資債市可掌握以下幾個關鍵點。Fed今年7月底降息1碼，市場預期年內仍有降息可能，歷史經驗顯示，美國升息循環進入後期或降息階段，美國公債長短期利差走揚，有助債市表現，此時反而提供債市進場好時點。

其次，在資金追捧下債市成新寵，儘管市況震盪，然債市資金流穩定增長，今年上半年的固定收益合計資金淨流入達2,089億美元，反觀全球股票則呈現資金淨流出。在波動加劇下，國內發行之目標到期債基金規模更是逐月攀升，成為資金避風港。

黃詩紋建議想布局債市的投資人，可以考慮以亞債入手，全球資金充沛，超低利環境下，追求收益仍是投資主軸，而亞債高殖利率優勢超誘人，與同類型其他區域收益率比，相對吸晴。

富邦三年到期亞洲美元債券基金（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）配置之亞債擁有高利率優勢，且信評展望相對穩定，加上持有至到期的期間僅三年，是投資組合不可或缺的好標的。

債市債券富邦投信

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