貿易持久戰增添不確定性 美股建議逢回分批佈局

2019-09-10 08:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



高盛證券預期，美中不太可能在2020年11月美國總統大選前達成協議，然而，考量白宮先前宣布將針對手機、筆電、電玩與部份玩具等1,557億美元中國進口商品加徵關稅的時間推遲到12月15日實施，並特別指出擔心對消費者造成影響，預期12月15日該批關稅可能不會被上調至15%、而是加徵10%關稅，其餘則依照目前提案生效。

另外，即將公布的非農就業報告、下周的通膨及零售銷售數據、未來兩周歐美央行利率決策均為關注焦點，市場預期歐美央行將接力降息，根據聯邦基金利率期貨顯示，聯準會9月17~18日會議降息1碼機率87.3%、降息兩碼機率12.7%。

富蘭克林證券投顧表示，美中貿易消息仍將牽動股市波動，美國製造業降溫、企業信心下滑已對投資造成壓抑，所幸就業及消費仍穩支撐景氣短期內尚無陷入衰退的疑慮，再者，聯準會必要時料將再降息以舒緩景氣放緩壓力，有助提供股市下檔支撐。

鑒於美國景氣動能放緩、美中貿易持久戰增添不確定性，建議投資上宜攻守兼備，中長期宜適度提高債券資產比重，美股建議逢回分批佈局，靠攏擁有強大品牌優勢、能夠受惠於數年結構成長題材的優值成長股，公用事業類股方面，短線須慎防公債殖利率跌深反彈，可能壓抑公用事業類股評價，建議空手者靜待評價面適度調整後再伺機佈局、納入投資組合中。