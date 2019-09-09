新光人壽抗匯損的這桶金 突破100億元

2019-09-09 20:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



新台幣對美元8月貶值3.14角、貶幅1%，新光人壽增提外匯價格變動準備金9億元，8月底餘額增至105.4億元，首次突破100億元，因應匯率波動的能力大為提高。

保險公司的外匯價格變動準備金，又稱因應匯率波動的一桶金，新光人壽8月底餘額突破100億元，刷新該公司紀錄。

新光金控9日晚間公布獲利自結數，8月稅後純益16.21億元、年增3,348.9%；前八月稅後純益175.76億元、年減18.4%，累計每股稅後純益1.43元。

新壽仍居新光金主要獲利引擎，新壽8月稅後純益10.16億元、年減4.1%；另家子公司新光銀行8月稅後純益5.22億元、年增17.3%，新光銀獲利情況穩健。

新光金控資深副總徐順鋆表示，新壽8月按當月匯兌利益的60%，提列9億元至外匯價格變動準備金，連帶使得新壽的外匯價格變動準備金餘額，8月底攀至105.4億元。

徐順鋆說，壽險公司的避險成本包含三塊，匯兌損益、外匯價格變動準備金提列金額、從事外匯避險如外匯交換(Swap)、無本金遠期外匯(NDF)等的合約成本，新壽8月三者合計超過15億元。

現金股利收入方面，徐順鋆說，新壽8月國內外現金股利收入19億元，前八月現金股利收入141億元。

新光金8月29日的第2季法說會，曾經預估，今年全年現金股利收入將近150億元。