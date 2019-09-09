哪類銀行的理專最容易A客戶錢？金管會列出五類缺失

2019-09-09 18:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會日前對七家銀行理專或行員挪用資金案開罰，並發現這幾家出事的銀行，有五類缺失，導致銀行未發現理專或行員這些違規行為。

近年來銀行財富管理業務盛行，理專或行員挪用客戶資金案件也頻傳，金管會日前對七家違規銀行開罰，經過這些銀行稽核單位自行查核及約詢，金管會發現這些銀行在人事管理、內控與牽制原則、內部稽核制度等方面，有五大缺失，導致銀行未能發現行員或理專的違規行為。

包括第一，未確實執行行員代客戶臨櫃辦理交易的控管機制。官員表示，為避免理專擅自為客戶辦理存款、提款、開戶、投資交易等作業，銀行應建置相關控管機制，例如在理專業務行為準則中，明文禁止嚴禁理財專員代客全程辦理臨櫃作業。以及要求櫃檯帳務交易交由分行作業人員處理，不給理專有關櫃檯作業系統的權限，或單獨負責執行客戶指示。

第二，未建置妥適有效的行員輪調制度，及在行員休假期間執行內部查核機制。官員表示，銀行應訂定落實理專休假制度，以利抽核檢視客戶帳戶的往來情形。

對於任職同一單位已達一定長期年資以上的理專，由銀行訂定妥適職務調動程序，或加強理專與客戶往來情形查核等防弊措施。

第三，未督導行員遵循員工行為準則規範，不得與客戶間有私人借貸或金錢往來關係。有不少理專或行員挪用客戶資金案件，都是理專或行員跟客戶有私下資金往來行為，因此銀行應透過設置異常舉報、建立帳戶監控等機制，避免理專或行員與客戶私下資金往來。

第四， 未建立行員關聯戶的相關監控。官員表示，從這些違規案件可以發現，有部分行員會把客戶資金轉往其家人等關聯戶的帳戶，銀行若有相關監控機制，可儘早發現異常。

第五，未就已查得缺失建立通案性覆核追蹤機制。官員表示，銀行若發現有理專或行員挪用客戶資金情況，就應建立通案性覆核追蹤機制，才不會再發生類似案件。