華銀境外資金匯回說明會 助客戶將資金進行投資與運用

2019-09-09 17:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



瞄準境外資金匯回商機，華南銀行為協助客戶將資金順利匯回台灣進行投資與運用，於9日、10日及12日分別於台北、台中及高雄舉辦三場「資金回台大利多，華銀為您搶先機」說明會，包括說明租稅優惠重點與解說，同時也提供衍生性金融投資與產業投資需求，提供一站購足的多元選擇。

「境外資金匯回管理運用及課稅條例」於8月15日上路，無論係個人或營利事業在兩年內將境外資金匯回，就可享第一年8%、第二年10%優惠稅率，若進行實質投資更可退還半額稅款獎勵，對於國內企業或個人海外資金布局與調度將產生重大影響。

華南銀表示，從客戶角度出發並配合政府政策推動，為了讓專屬客戶更清楚地掌握「境外資金匯回管理運用及課稅條例」之相關規範及潛在商機，協助客戶將資金順利匯回台灣進行投資與運用，華南銀行於9月9日、10日及12日分別於台北、台中及高雄舉辦三場「資金回台大利多，華銀為您搶先機」說明會，除了邀請外部專業顧問團隊針對「境外資金匯回管理運用及課稅條例」的租稅優惠重點詳細分析及解說外，華南銀行專業團隊亦針對客戶辦理資金匯回具體申請操作程序進行完整說明，並就境外資金匯回後所衍生之金融投資及產業投資需求，提出完整金融商品配套規劃與私募股權基金業務及後續建廠融資服務，以提供客戶一站購足之多元選擇。