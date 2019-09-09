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華銀境外資金匯回說明會 助客戶將資金進行投資與運用

2019-09-09 17:40經濟日報 記者林子桓╱即時報導

瞄準境外資金匯回商機，華南銀行為協助客戶將資金順利匯回台灣進行投資與運用，於9日、10日及12日分別於台北、台中及高雄舉辦三場「資金回台大利多，華銀為您搶先機」說明會，包括說明租稅優惠重點與解說，同時也提供衍生性金融投資與產業投資需求，提供一站購足的多元選擇。

「境外資金匯回管理運用及課稅條例」於8月15日上路，無論係個人或營利事業在兩年內將境外資金匯回，就可享第一年8%、第二年10%優惠稅率，若進行實質投資更可退還半額稅款獎勵，對於國內企業或個人海外資金布局與調度將產生重大影響。

華南銀表示，從客戶角度出發並配合政府政策推動，為了讓專屬客戶更清楚地掌握「境外資金匯回管理運用及課稅條例」之相關規範及潛在商機，協助客戶將資金順利匯回台灣進行投資與運用，華南銀行於9月9日、10日及12日分別於台北、台中及高雄舉辦三場「資金回台大利多，華銀為您搶先機」說明會，除了邀請外部專業顧問團隊針對「境外資金匯回管理運用及課稅條例」的租稅優惠重點詳細分析及解說外，華南銀行專業團隊亦針對客戶辦理資金匯回具體申請操作程序進行完整說明，並就境外資金匯回後所衍生之金融投資及產業投資需求，提出完整金融商品配套規劃與私募股權基金業務及後續建廠融資服務，以提供客戶一站購足之多元選擇。

華南說，境外資金匯回的第1場說明會於今（9）日華南銀行總行國際會議廳隆重登場，當日有將近500名的貴賓共同出席本次活動，現場與會來賓反應相當熱烈，可以感受到其對專法之期待，接下來華南銀行還將分別於9月10日台中東海大學，以及9月12日高雄軟體園區舉辦兩場說明，邀請中南部客戶一同關心資金匯回專法之相關規範及商機，目前報名情況相當踴躍，所剩名額相當有限，惟仍歡迎具有資金匯回需求的個人與企業可以共襄盛舉。

華南銀行為協助客戶將資金順利匯回台灣進行投資與運用，於9日、10日及12日分別於...
華南銀行為協助客戶將資金順利匯回台灣進行投資與運用，於9日、10日及12日分別於台北、台中及高雄舉辦三場「資金回台大利多，華銀為您搶先機」說明會。 華南銀行／提供
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