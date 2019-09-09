親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

遭踢出「滬港通」名單 鴻海旗下富智康一度暴跌逾5%

一銀獲體育推手獎 「贊助類金質獎」及「長期贊助獎」雙獎殊榮

2019-09-09 17:09經濟日報 記者林子桓╱即時報導

第一銀行長期支持台灣體育運動發展，除成立男子桌球隊推廣桌球運動外，每年更投入上千萬經費舉辦及贊助各類體育賽事，2019年第一銀行榮獲教育部體育署肯定，獲頒體育推手獎「贊助類金質獎」及「長期贊助獎」雙獎殊榮。

第一銀行董事長廖燦昌於6日代表出席「108年體育推手獎表揚典禮」接受副總統陳建仁頒發體育推手獎獎盃，肯定第一銀行長期支持桌球運動及各項體育發展的付出。

第一銀行表示，自2011年成立桌球隊以來，以系統性方式持續規劃支持桌球運動，每年除舉辦全國性「第一銀行桌球錦標賽」，提供舞台讓選手們競技外，還舉辦「第一銀行桌球夏令營」，點燃年輕學子對桌球運動的熱忱，讓桌球運動向下扎根，孕育未來閃亮的桌球新星。

第一銀行桌球隊隊員廖振珽、李佳陞及楊恆韋等人近期表現非常優異，2017年於「臺北世界大學運動會」為台灣奪下三面銅牌，2018年代表台灣參加「亞洲運動會」桌球項目，榮獲男子團體銅牌，2019年參加拿坡里世界大學運動會，為台灣男子桌球項目添得一銀一銅佳績，其中男子團體銀牌獎項，更是自2001年、2007年後的第3面男團銀牌，於國際體壇大放異彩，殊值不易。

第一銀行董事長廖燦昌（右三）於6日代表出席「108年體育推手獎表揚典禮」接受副總...
第一銀行董事長廖燦昌（右三）於6日代表出席「108年體育推手獎表揚典禮」接受副總統陳建仁（左三）頒發體育推手獎獎盃，肯定第一銀行長期支持桌球運動及各項體育發展的付出。第一銀行／提供
分享

第一銀行體育教育部

相關新聞

中獎撇步公開 近2成大樂透中秋加碼中獎人是包牌投注

2019-09-09 15:22

搶攻軍公教商機 專屬性電子商城及信用卡上市

2019-09-09 16:29

大樂透明頭獎衝3.2億 中獎撇步大公開

2019-09-09 15:20

國泰金投資長 獲亞洲頂尖女性獎

2019-09-09 14:35

從職業工會加勞保 無法參加就保

2019-09-09 14:32

斜槓勞工 勞保、就保怎麼保？

2019-09-09 14:31

深耕金融科技 康和證券與文化大學簽訂MOU

2019-09-09 10:22

小動作省大錢！ 這款保單顧健康 一年成長47倍

2019-09-09 09:00

基金互換 也將進入監理沙盒實驗

2019-09-09 00:39

首件「沙盒」實驗成功…手機門號開戶 最快年底上路

2019-09-09 00:35

顧立雄會五大銀行 回應訴求

2019-09-08 23:33

顧立雄開啟溝通大門 業務需求、資本規劃列重點

2019-09-08 23:33

晴天儲糧 國銀拉高備抵呆帳

2019-09-08 23:27

企業傳承國際論壇／台新 扮企業傳承幫手

2019-09-08 23:27

教育部體育推手獎／兆豐銀 勇奪金質獎

2019-09-08 23:26

第九度獲天下企業公民獎 滙豐CSR專案受肯定

2019-09-08 23:26

教育部體育推手獎／富邦金 拿下四大獎

2019-09-08 23:25

林國良專訪／財金公司 打通金融高速路

2019-09-08 22:29

林國良專訪／他，逐水草而居的IT人

2019-09-08 22:24

央行利率料將連13凍 專家揭3大因素無降息理由

2019-09-08 18:51

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53
看更多

熱門文章

鴻海搶進半導體 群創助攻

2019-09-09 00:05

5G「三共」放寬 電信合作空間大

2019-09-09 00:10

小動作省大錢！ 這款保單顧健康 一年成長47倍

2019-09-09 09:00

央行利率料將連13凍 專家揭3大因素無降息理由

2019-09-08 18:51

首件「沙盒」實驗成功…手機門號開戶 最快年底上路

2019-09-09 00:35

宏碁示警 旺季效應恐失靈

2019-09-09 00:03

晴天儲糧 國銀拉高備抵呆帳

2019-09-08 23:27

每逢中秋便手軟 中鋼綠豆椪賣到不想賣

2019-09-09 11:08

全國電第11間Digital City 落腳嘉義

2019-09-09 10:00

顧立雄會五大銀行 回應訴求

2019-09-08 23:33

幫子女投保 留意遺贈稅

2019-09-08 23:00

22年來首次平衡預算？ 明年國債續創高

2019-09-09 00:39

科技論壇／中華電：打造5G跨界跨域服務

2019-09-08 23:17

調研機構：面板10月缺貨

2019-09-09 00:04

財經觀點／食品業顛覆來臨 潛在市場大

2019-09-09 00:43

林之晨：未與亞太合組公司

2019-09-09 00:08

沒5G頻譜就沒籌碼 兩小將出手競標

2019-09-09 00:08

機車貨物稅 將研議調降

2019-09-09 00:31

機車貨物稅要1萬元？ 官員：太誇張，1100元而已

2019-09-09 13:24

「就業金卡」核發逾400張 首位持卡人是YouTube創辦人

2019-09-09 10:50

新車報到 9月車市催油門

2019-09-08 23:23

基金互換 也將進入監理沙盒實驗

2019-09-09 00:39

中獎撇步公開 近2成大樂透中秋加碼中獎人是包牌投注

2019-09-09 15:22

蘇揆：機車貨物稅 研議調降

2019-09-08 23:22

7-ELEVEN設「Apple原廠配件專區」 24小時不打烊

2019-09-09 11:19

10月電價連三凍 機率高

2019-09-08 23:22

名家觀點／拉高基本工資 當心定錨效應

2019-09-08 23:10

策略經營／陳啟昱 衝刺漁電共生藍色經濟

2019-09-08 23:05

車廠轉投資獲利 營運大補丸

2019-09-08 23:18

企業生日快樂／電商一哥網家 打造生態系

2019-09-09 00:30

越南華麗變身 台商搶灘不怕缺地怕口袋不夠深

2019-09-09 15:10

人才進得來！ 國發會「就業金卡」核發突破400張

2019-09-09 13:01

NCC放寬三共原則 業界解讀…未得標也可參與5G

2019-09-09 00:32

專家觀點／胰臟癌新療法 從微生物下手

2019-09-08 22:32

大樂透明頭獎衝3.2億 中獎撇步大公開

2019-09-09 15:20

業者：機車非奢侈品 不應課稅

2019-09-08 23:19

遠東百貨做國軍後盾 獲總統表揚敬軍愛民

2019-09-09 00:36

遭質疑聘僱iPhone生產勞動條件 鴻海集團發4點聲明回應

2019-09-09 13:17

營利事業虛報薪資 無應納稅額也要罰

2019-09-08 23:00

林國良專訪／財金公司 打通金融高速路

2019-09-08 22:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top