一銀獲體育推手獎 「贊助類金質獎」及「長期贊助獎」雙獎殊榮
第一銀行長期支持台灣體育運動發展，除成立男子桌球隊推廣桌球運動外，每年更投入上千萬經費舉辦及贊助各類體育賽事，2019年第一銀行榮獲教育部體育署肯定，獲頒體育推手獎「贊助類金質獎」及「長期贊助獎」雙獎殊榮。
第一銀行董事長廖燦昌於6日代表出席「108年體育推手獎表揚典禮」接受副總統陳建仁頒發體育推手獎獎盃，肯定第一銀行長期支持桌球運動及各項體育發展的付出。
第一銀行表示，自2011年成立桌球隊以來，以系統性方式持續規劃支持桌球運動，每年除舉辦全國性「第一銀行桌球錦標賽」，提供舞台讓選手們競技外，還舉辦「第一銀行桌球夏令營」，點燃年輕學子對桌球運動的熱忱，讓桌球運動向下扎根，孕育未來閃亮的桌球新星。
第一銀行桌球隊隊員廖振珽、李佳陞及楊恆韋等人近期表現非常優異，2017年於「臺北世界大學運動會」為台灣奪下三面銅牌，2018年代表台灣參加「亞洲運動會」桌球項目，榮獲男子團體銅牌，2019年參加拿坡里世界大學運動會，為台灣男子桌球項目添得一銀一銅佳績，其中男子團體銀牌獎項，更是自2001年、2007年後的第3面男團銀牌，於國際體壇大放異彩，殊值不易。
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