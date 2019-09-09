一銀獲體育推手獎 「贊助類金質獎」及「長期贊助獎」雙獎殊榮

2019-09-09 17:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



第一銀行長期支持台灣體育運動發展，除成立男子桌球隊推廣桌球運動外，每年更投入上千萬經費舉辦及贊助各類體育賽事，2019年第一銀行榮獲教育部體育署肯定，獲頒體育推手獎「贊助類金質獎」及「長期贊助獎」雙獎殊榮。

第一銀行董事長廖燦昌於6日代表出席「108年體育推手獎表揚典禮」接受副總統陳建仁頒發體育推手獎獎盃，肯定第一銀行長期支持桌球運動及各項體育發展的付出。

第一銀行表示，自2011年成立桌球隊以來，以系統性方式持續規劃支持桌球運動，每年除舉辦全國性「第一銀行桌球錦標賽」，提供舞台讓選手們競技外，還舉辦「第一銀行桌球夏令營」，點燃年輕學子對桌球運動的熱忱，讓桌球運動向下扎根，孕育未來閃亮的桌球新星。