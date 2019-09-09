搶攻軍公教商機 專屬性電子商城及信用卡上市

2019-09-09 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



搶攻軍公教商機，專屬性電子商城及信用卡上市。記者沈婉玉/攝影 分享 facebook 鎖定近100萬人軍公教族群的廣大商機，電商，銀行，保險三方共同合作推出軍公教專屬的「斑馬公教（軍）福利網」及軍公教神卡「永豐銀行台綜保（軍）公教聯名卡」，刷卡提供2.5%的高額斑馬幣回饋金，買保險還有回饋金3%的超級優惠。

永豐銀行與台綜保代合作推出永豐銀行台綜保軍公教聯名卡，針對軍公教族群提供2.5%的高額斑馬幣回饋金，有刷3筆599元贈800元刷卡金的首刷迎賓禮還，於斑馬福利網指定專區消費滿1800元還加贈800元斑馬幣。而長期服務軍公教人員的台綜保代，則釋出保險回饋金高達3%的利多。

永豐銀行消費金融處副總經理吳建毅表示，軍公教族群的消費力不容小覷，此次與蘋果樹新創推出的班馬福利網及台綜保代合作，整合相關資源與服務，給軍公教族群最多的優惠與福利，未來永豐銀行也將繼續努力提供軍公教族群金融服務。

蘋果樹新創打造了斑馬福利網，是全台唯一的E化軍公教福利社，以全新的電商模式上線，整合金融理財、國民旅遊及地方特色商城於一體，提供食，衣，住，行，育，樂的商品保險業務與公益捐贈的服務。