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安聯人壽攜手失智老人基金會 街頭募發票

2019-09-09 16:15經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

關心失智症「RUN 伴 Taiwan」台北接棒。長期關注失智議題並推動失智預防的安聯人壽上周六(7日)與天主教失智老人基金會攜手合作，舉辦「RUN 伴 Taiwan 2019 」陪失智家人一起路跑活動，並招募了近百位志工沿途「街頭募發票」，希望透過沒有負擔的愛心行動，幫助失智老人；在安聯員工及其眷屬的努力，整個下午迅速募集到逾萬張發票，全數捐予天主教失智老人基金會作為失智防治推動之用。

失智老人照顧真的很困難，鬥志、鬥體力。根據世衛統計，目前全球有超過4,680萬名失智症患者，而且每年新增病例高達990萬人，面對這個失智海嘯，美國對抗阿茲海默症（US against Alzheimers）創辦人弗拉登格柏(Trish Vradenberg)警告，部份亞洲國家人口下降，愈來愈多人依賴健康照護體系，恐將拖垮國家財政。

安聯人壽行銷暨公關部副總經理鄭祥琨表示，失智症在醫療上目前仍無法治癒，僅能靠藥物減緩症狀，但除了就醫診斷，家人及鄰里社區的陪伴也是重點。以失智症大國日本為例，從2011年開始舉辦陪伴失智者健走的行動「RUN伴」路跑活動，七年來累計行走1萬5,000公里的距離，總計超過2.7萬人(包含2,000名失智者)參與，2016年終於完成縱貫日本國土的目標，前年更首度延伸到海外舉辦。

有感於台灣也即將邁入高齡化社會，同樣將面臨衍生的長期照護問題，今年安聯與天主教失智老人基金會攜手舉辦「RUN伴」台北場活動，並號召內外勤同仁發起「街頭募發票活動」，鼓勵員工積極走出辦公室，參與公益志工活動，透過身體力行的方式，與社區互動、提供服務，並喚起大眾對預防失智的重視。

天主教失智老人基金會成立於1998年，為台灣設立最早之失智老人專屬照護社福團體，以為失智長輩打造更有品質與尊嚴之長期照護環境為宗旨。天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，「RUN伴」不是路跑，但「RUN伴」具有馬拉松精神，「我們期待透過在地的社區力量，有民眾、夥伴、親朋好友的參與，以團結的力量串起創造友善失智環境的能量」。

他說，參加「RUN伴」可以很輕鬆、很自在，民眾可以選擇任何一個路線中繼站出發，累了，沒關係，會有夥伴接力，讓友愛失智不間斷，經由鄰里相伴，營造樂活共生的友善社區。

安聯人壽堅信，企業要成為優秀的企業公民，不但要以深耕在地及永續來經營企業，更要用實際的回饋行動支持本地的非營利組織，而志工服務便是回饋社區最直接的方法。

鄭祥琨表示，感謝同仁奉獻一天假日時光，帶著家人、朋友們，以上街頭募集發票的實際行動，將全心照顧的精神擴散出去，為失智長輩募集愛心；也感謝參與活動的民眾，跟安聯一同渡過難得的周末下午。「希望在場每位認同我們理念與訴求的夥伴，都能將預防失智症的重要概念帶入個人的日常生活，每個人都可以成為失智防治小尖兵」。

安聯人壽員工熱情響應街頭募發票志工活動。安聯人壽/提供
安聯人壽員工熱情響應街頭募發票志工活動。安聯人壽/提供
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失智症志工路跑

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