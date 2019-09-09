電信業祭限時優惠搶中秋商機 每月加碼8%回饋

2019-09-09 15:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



中秋節9月13日即將到來，LINE MOBILE特別祭出LINE POINTS加碼回饋，即日起至9月15日，申辦499(含)以下資費方案，LINE POINTS由原來的2%回饋加碼為8%，不但上網吃到飽、網內免費，網外和市話也有最高100分鐘的優惠。