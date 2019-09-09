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公車煞車老翁沒坐穩跌倒身亡 司機無罪變有罪！

電信業祭限時優惠搶中秋商機 每月加碼8%回饋

2019-09-09 15:41經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

中秋節9月13日即將到來，LINE MOBILE特別祭出LINE POINTS加碼回饋，即日起至9月15日，申辦499(含)以下資費方案，LINE POINTS由原來的2%回饋加碼為8%，不但上網吃到飽、網內免費，網外和市話也有最高100分鐘的優惠。

不同於一些信用卡回饋有上限，LINE MOBILE用越多賺越多，每月帳單金額8%回饋無上限， LINE POINTS點數適用通路廣泛，不只用來折抵電信費帳單，還可以在實體或線上通路折抵消費。

LINE MOBILE祭出LINE POINTS加碼回饋。(圖:遠傳提供)
LINE MOBILE祭出LINE POINTS加碼回饋。(圖:遠傳提供)
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LINELINE MOBILE上網吃到飽

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