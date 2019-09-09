中獎撇步公開 近2成大樂透中秋加碼中獎人是包牌投注

2019-09-09 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



台彩中秋加碼自上周一開跑，首周加碼金額已達2.75億元。本報資料照片 分享 facebook 本周五（13日）就是中秋節，台彩中秋加碼自上周一開跑，首周加碼金額已達2.75億元。威力彩加碼2億元後頭獎尚未開出，今晚上看3.4億元；大樂透100組100萬元獎項已送出35組、共3500萬元，分析中獎者其中有2成都是透過系統包牌投注。

大樂透中秋加碼「100組100萬元」自上周二起跑，當期加開100組100萬元，其中19組有人中獎，剩餘的81組於上周五續開，結果共開出16組，累計兩次開獎已送出35組100萬元獎項，其中28組為一注獨得百萬獎金。明天大樂透頭獎上看3.2億元，並將加開剩餘的65組100萬元獎項。

依據台彩投注系統的銷售資料紀錄兩次開出的35組100萬元獎項中，共有42注中獎，其中8注採用包牌方式投注，比率約兩成，包含4注包牌7個號碼、2注包牌9個號碼及2注包牌10個號碼，透過系統包牌投注無非就是希望提高中獎機率，想獲得財神爺眷顧的民眾，不妨試試「包牌」玩法來提高中獎金額及機率。

此外，威力彩頭獎已12連槓，今晚頭獎上看3.4億元；除頭獎外，二獎也已連續9期未開出，二獎總獎金上看6600萬元。BINGO BINGO賓果賓果自上周五開始獎金加碼，「基本玩法」1星到6星共9個獎項獎金最高提高至原本的兩倍、「猜大小」玩法2個獎項以及「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」之獎金皆從6倍提高至7倍。台彩統計，中秋加碼活動實施3天已送出4082萬元的加碼獎金。