大樂透明頭獎衝3.2億 中獎撇步大公開

2019-09-09 15:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



想獲得財神爺眷顧的民眾，不妨試試「包牌」玩法來提高中獎金額及機率。聯合報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook 台彩中秋加碼自上周一(2日)活動開跑，活動首周加碼金額已達2.75億元。威力彩加碼2億元後頭獎尚未開出，今晚(9日)上看3.4億元；大樂透100組100萬元獎項已送出35組共3,500萬元；BINGO BINGO賓果賓果加碼自上周五開始時實施獎金加碼、首三日也已送出4,082萬元的加碼獎金。民眾不妨趁著中秋加碼、頭獎累高，買彩券、慶中秋、中大獎。

大樂透中秋「100組100萬元」加碼活動自上周二(3日)起跑，當期加開100組100萬元，其中19組有人中獎，剩餘的81組於上周五(6日)續開，開獎結果共開出16組，累計兩次開獎已送出35組100萬元獎項，其中28組為一注獨得百萬獎金。明天(10日)大樂透頭獎上看3.2億元，並將加開剩餘的65組100萬元獎項。

依據台彩投注系統的銷售資料紀錄兩次開出的35組100萬元獎項中，共有42注中獎，其中八注採用包牌方式投注，比率約兩成(19%)，包含四注包牌七個號碼、二注包牌九個號碼，及二注包牌十個號碼，透過系統包牌投注無非就是希望提高中獎機率；更有一位得主充分展現想中獎的強烈企圖心，一次買了三組系統10，果然幸運中得大獎。

想獲得財神爺眷顧的民眾，不妨試試「包牌」玩法來提高中獎金額及機率。

迎中秋開財運的大好機會，還有威力彩和BINGO BINGO賓果賓果。威力彩頭獎已12連摃，今晚(9月9日)上看3.4億元；除頭獎外，貳獎也已連續九期未開出，貳獎總獎金上看6,600萬元，若一注獨得，將是公益彩券第四屆以來最高的貳獎獎金。

BINGO BINGO賓果賓果自上周五(6日)開始獎金加碼，「基本玩法」1星到6星共九個獎項，獎金最高提高至原本的兩倍、「猜大小」玩法兩個獎項，以及「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」之獎金，皆從六倍提高至七倍。加碼活動實施三天已送出4,082萬元的加碼獎金。

本周五(13日)就是中秋節，除了想要圓夢的民眾，可到投注站試試手氣之外，台彩也鼓勵企業，不妨將公益彩券作為中秋禮品的選項之一，不僅讓員工有機會中到額外的中秋獎金，也體現企業社會責任做愛心，讓更多弱勢族群可以度過一個暖心的中秋夜。