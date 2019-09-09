親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

南方淪陷！菲律賓證實「非洲豬瘟」疫情爆發

公車煞車老翁沒坐穩跌倒身亡 司機無罪變有罪！

大樂透明頭獎衝3.2億 中獎撇步大公開

2019-09-09 15:20經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

想獲得財神爺眷顧的民眾，不妨試試「包牌」玩法來提高中獎金額及機率。聯合報系資料照...
想獲得財神爺眷顧的民眾，不妨試試「包牌」玩法來提高中獎金額及機率。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
分享
台彩中秋加碼自上周一(2日)活動開跑，活動首周加碼金額已達2.75億元。威力彩加碼2億元後頭獎尚未開出，今晚(9日)上看3.4億元；大樂透100組100萬元獎項已送出35組共3,500萬元；BINGO BINGO賓果賓果加碼自上周五開始時實施獎金加碼、首三日也已送出4,082萬元的加碼獎金。民眾不妨趁著中秋加碼、頭獎累高，買彩券、慶中秋、中大獎。

大樂透中秋「100組100萬元」加碼活動自上周二(3日)起跑，當期加開100組100萬元，其中19組有人中獎，剩餘的81組於上周五(6日)續開，開獎結果共開出16組，累計兩次開獎已送出35組100萬元獎項，其中28組為一注獨得百萬獎金。明天(10日)大樂透頭獎上看3.2億元，並將加開剩餘的65組100萬元獎項。

依據台彩投注系統的銷售資料紀錄兩次開出的35組100萬元獎項中，共有42注中獎，其中八注採用包牌方式投注，比率約兩成(19%)，包含四注包牌七個號碼、二注包牌九個號碼，及二注包牌十個號碼，透過系統包牌投注無非就是希望提高中獎機率；更有一位得主充分展現想中獎的強烈企圖心，一次買了三組系統10，果然幸運中得大獎。

想獲得財神爺眷顧的民眾，不妨試試「包牌」玩法來提高中獎金額及機率。

迎中秋開財運的大好機會，還有威力彩和BINGO BINGO賓果賓果。威力彩頭獎已12連摃，今晚(9月9日)上看3.4億元；除頭獎外，貳獎也已連續九期未開出，貳獎總獎金上看6,600萬元，若一注獨得，將是公益彩券第四屆以來最高的貳獎獎金。

BINGO BINGO賓果賓果自上周五(6日)開始獎金加碼，「基本玩法」1星到6星共九個獎項，獎金最高提高至原本的兩倍、「猜大小」玩法兩個獎項，以及「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」之獎金，皆從六倍提高至七倍。加碼活動實施三天已送出4,082萬元的加碼獎金。

本周五(13日)就是中秋節，除了想要圓夢的民眾，可到投注站試試手氣之外，台彩也鼓勵企業，不妨將公益彩券作為中秋禮品的選項之一，不僅讓員工有機會中到額外的中秋獎金，也體現企業社會責任做愛心，讓更多弱勢族群可以度過一個暖心的中秋夜。

中秋節威力彩大樂透台彩

相關新聞

中獎撇步公開 近2成大樂透中秋加碼中獎人是包牌投注

2019-09-09 15:22

國泰金投資長 獲亞洲頂尖女性獎

2019-09-09 14:35

從職業工會加勞保 無法參加就保

2019-09-09 14:32

斜槓勞工 勞保、就保怎麼保？

2019-09-09 14:31

深耕金融科技 康和證券與文化大學簽訂MOU

2019-09-09 10:22

小動作省大錢！ 這款保單顧健康 一年成長47倍

2019-09-09 09:00

基金互換 也將進入監理沙盒實驗

2019-09-09 00:39

首件「沙盒」實驗成功…手機門號開戶 最快年底上路

2019-09-09 00:35

顧立雄會五大銀行 回應訴求

2019-09-08 23:33

顧立雄開啟溝通大門 業務需求、資本規劃列重點

2019-09-08 23:33

晴天儲糧 國銀拉高備抵呆帳

2019-09-08 23:27

企業傳承國際論壇／台新 扮企業傳承幫手

2019-09-08 23:27

教育部體育推手獎／兆豐銀 勇奪金質獎

2019-09-08 23:26

第九度獲天下企業公民獎 滙豐CSR專案受肯定

2019-09-08 23:26

教育部體育推手獎／富邦金 拿下四大獎

2019-09-08 23:25

林國良專訪／財金公司 打通金融高速路

2019-09-08 22:29

林國良專訪／他，逐水草而居的IT人

2019-09-08 22:24

央行利率料將連13凍 專家揭3大因素無降息理由

2019-09-08 18:51

基金操盤手蕭惠中 穩佳績不求第1

2019-09-08 13:19

公庫等於國庫？ 央行：公庫＞國庫

2019-09-08 11:07

懶人省錢轉帳法 兩家銀行跨轉用手機號碼還免手續費

2019-09-08 10:14

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53
看更多

熱門文章

鴻海搶進半導體 群創助攻

2019-09-09 00:05

5G「三共」放寬 電信合作空間大

2019-09-09 00:10

小動作省大錢！ 這款保單顧健康 一年成長47倍

2019-09-09 09:00

央行利率料將連13凍 專家揭3大因素無降息理由

2019-09-08 18:51

首件「沙盒」實驗成功…手機門號開戶 最快年底上路

2019-09-09 00:35

宏碁示警 旺季效應恐失靈

2019-09-09 00:03

晴天儲糧 國銀拉高備抵呆帳

2019-09-08 23:27

顧立雄會五大銀行 回應訴求

2019-09-08 23:33

每逢中秋便手軟 中鋼綠豆椪賣到不想賣

2019-09-09 11:08

幫子女投保 留意遺贈稅

2019-09-08 23:00

全國電第11間Digital City 落腳嘉義

2019-09-09 10:00

22年來首次平衡預算？ 明年國債續創高

2019-09-09 00:39

調研機構：面板10月缺貨

2019-09-09 00:04

財經觀點／食品業顛覆來臨 潛在市場大

2019-09-09 00:43

科技論壇／中華電：打造5G跨界跨域服務

2019-09-08 23:17

林之晨：未與亞太合組公司

2019-09-09 00:08

沒5G頻譜就沒籌碼 兩小將出手競標

2019-09-09 00:08

機車貨物稅 將研議調降

2019-09-09 00:31

「就業金卡」核發逾400張 首位持卡人是YouTube創辦人

2019-09-09 10:50

基金互換 也將進入監理沙盒實驗

2019-09-09 00:39

新車報到 9月車市催油門

2019-09-08 23:23

機車貨物稅要1萬元？ 官員：太誇張，1100元而已

2019-09-09 13:24

蘇揆：機車貨物稅 研議調降

2019-09-08 23:22

10月電價連三凍 機率高

2019-09-08 23:22

策略經營／陳啟昱 衝刺漁電共生藍色經濟

2019-09-08 23:05

車廠轉投資獲利 營運大補丸

2019-09-08 23:18

企業生日快樂／電商一哥網家 打造生態系

2019-09-09 00:30

名家觀點／拉高基本工資 當心定錨效應

2019-09-08 23:10

NCC放寬三共原則 業界解讀…未得標也可參與5G

2019-09-09 00:32

人才進得來！ 國發會「就業金卡」核發突破400張

2019-09-09 13:01

7-ELEVEN設「Apple原廠配件專區」 24小時不打烊

2019-09-09 11:19

專家觀點／胰臟癌新療法 從微生物下手

2019-09-08 22:32

業者：機車非奢侈品 不應課稅

2019-09-08 23:19

遠東百貨做國軍後盾 獲總統表揚敬軍愛民

2019-09-09 00:36

中獎撇步公開 近2成大樂透中秋加碼中獎人是包牌投注

2019-09-09 15:22

顧立雄開啟溝通大門 業務需求、資本規劃列重點

2019-09-08 23:33

營利事業虛報薪資 無應納稅額也要罰

2019-09-08 23:00

4萬支保特瓶埋沙灘！和泰TOYOTA今全台淨灘

2019-09-08 16:41

林國良專訪／財金公司 打通金融高速路

2019-09-08 22:29

越南華麗變身 台商搶灘不怕缺地怕口袋不夠深

2019-09-09 15:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top