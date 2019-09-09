7-ELEVEN設「Apple原廠配件專區」 24小時不打烊

2019-09-09 11:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



7-ELEVEN異業合作再掀創新話題，「Apple原廠配件專區」正式亮相。

7-ELEVEN創超商通路之先，與台灣Apple官方獨家合作，將自9月11日起於台北11間門市，導入10款官方配件，並以Apple品牌精神設計全新專屬貨架，期望藉由精準選品、官方現貨、24小時就近購買三大優勢，滿足果粉貼身需求。

7-ELEVEN指出，精選11間門市率先導入EarPods、USB轉接器、充電線等多達10款原廠配件，皆是Apple配件商品當中銷售排行名列前茅的品項，且線材規格相容性高、適用多種機型。初期導入以配件類產品和耳機為主，雙方團隊根據消費者喜好及需求精準選品，可望帶動相關業績成長三成。

據市調機構統計，Apple手機在台灣市占率超過二成以上，7-ELEVEN與Apple官方合作，是國內首次在超商內販售Apple官方商品。

此外，7-ELEVEN目前全台共有超過4,700間門市販售3C相關週邊，熱賣品項包括晶片讀卡機、傳輸線等，規模隨門市而有所不同。根據銷售觀察發現，多數民眾到便利商店選購3C商品出於應急，其中銷售最多的是充電線材，平均每年可賣出超過7萬條。