親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

馬英九出席韓國瑜造勢遭請下台 馬辦：十分遺憾

2把火燒死千人！成衣業黑暗史 為何快被貿易戰洗白？

7-ELEVEN設「Apple原廠配件專區」 24小時不打烊

2019-09-09 11:19經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

7-ELEVEN異業合作再掀創新話題，「Apple原廠配件專區」正式亮相。

7-ELEVEN創超商通路之先，與台灣Apple官方獨家合作，將自9月11日起於台北11間門市，導入10款官方配件，並以Apple品牌精神設計全新專屬貨架，期望藉由精準選品、官方現貨、24小時就近購買三大優勢，滿足果粉貼身需求。

7-ELEVEN指出，精選11間門市率先導入EarPods、USB轉接器、充電線等多達10款原廠配件，皆是Apple配件商品當中銷售排行名列前茅的品項，且線材規格相容性高、適用多種機型。初期導入以配件類產品和耳機為主，雙方團隊根據消費者喜好及需求精準選品，可望帶動相關業績成長三成。

據市調機構統計，Apple手機在台灣市占率超過二成以上，7-ELEVEN與Apple官方合作，是國內首次在超商內販售Apple官方商品。

此外，7-ELEVEN目前全台共有超過4,700間門市販售3C相關週邊，熱賣品項包括晶片讀卡機、傳輸線等，規模隨門市而有所不同。根據銷售觀察發現，多數民眾到便利商店選購3C商品出於應急，其中銷售最多的是充電線材，平均每年可賣出超過7萬條。

7-ELEVEN表示，設有「Apple原廠配件專區」的11家門市，包括：博源門市、京站門市、薇美門市、鑫台北門市、松捷門市、錢忠門市、圓泉門市、國貿門市、吉忠門市、忠陽門市、環湖門市。

7-ELEVEN創超商通路之先，與台灣Apple官方獨家合作，自9月11日起於台...
7-ELEVEN創超商通路之先，與台灣Apple官方獨家合作，自9月11日起於台北11間門市，導入10款官方配件，並以Apple品牌精神設計全新專屬貨架。 圖／7-ELEVEN提供
分享

Apple超商3C

相關新聞

深耕金融科技 康和證券與文化大學簽訂MOU

2019-09-09 10:22

基金互換 也將進入監理沙盒實驗

2019-09-09 00:39

首件「沙盒」實驗成功…手機門號開戶 最快年底上路

2019-09-09 00:35

顧立雄會五大銀行 回應訴求

2019-09-08 23:33

顧立雄開啟溝通大門 業務需求、資本規劃列重點

2019-09-08 23:33

晴天儲糧 國銀拉高備抵呆帳

2019-09-08 23:27

企業傳承國際論壇／台新 扮企業傳承幫手

2019-09-08 23:27

教育部體育推手獎／兆豐銀 勇奪金質獎

2019-09-08 23:26

第九度獲天下企業公民獎 滙豐CSR專案受肯定

2019-09-08 23:26

教育部體育推手獎／富邦金 拿下四大獎

2019-09-08 23:25

林國良專訪／財金公司 打通金融高速路

2019-09-08 22:29

林國良專訪／他，逐水草而居的IT人

2019-09-08 22:24

央行利率料將連13凍 專家揭3大因素無降息理由

2019-09-08 18:51

基金操盤手蕭惠中 穩佳績不求第1

2019-09-08 13:19

公庫等於國庫？ 央行：公庫＞國庫

2019-09-08 11:07

懶人省錢轉帳法 兩家銀行跨轉用手機號碼還免手續費

2019-09-08 10:14

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53
看更多

熱門文章

驚！台灣有3萬多年所得350萬家庭 是女人在賺錢

2019-09-08 12:29

鴻海搶進半導體 群創助攻

2019-09-09 00:05

5G「三共」放寬 電信合作空間大

2019-09-09 00:10

小動作省大錢！ 這款保單顧健康 一年成長47倍

2019-09-09 09:00

央行利率料將連13凍 專家揭3大因素無降息理由

2019-09-08 18:51

首件「沙盒」實驗成功…手機門號開戶 最快年底上路

2019-09-09 00:35

正隆砸20億高雄建廠 擬進軍越南家用紙市場

2019-09-08 13:49

晴天儲糧 國銀拉高備抵呆帳

2019-09-08 23:27

拓荒越南30年 台商他鄉變故鄉

2019-09-08 13:26

宏碁示警 旺季效應恐失靈

2019-09-09 00:03

輕型機車減貨物稅 蘇貞昌：廠商盈利也要減

2019-09-08 13:18

顧立雄會五大銀行 回應訴求

2019-09-08 23:33

22年來首次平衡預算？ 明年國債續創高

2019-09-09 00:39

幫子女投保 留意遺贈稅

2019-09-08 23:00

財經觀點／食品業顛覆來臨 潛在市場大

2019-09-09 00:43

黃興陽：矽格備好產能 要在5G大顯身手

2019-09-08 13:19

調研機構：面板10月缺貨

2019-09-09 00:04

林之晨：未與亞太合組公司

2019-09-09 00:08

沒5G頻譜就沒籌碼 兩小將出手競標

2019-09-09 00:08

搶人搶地搶廠房 北越掀起另類投資戰爭

2019-09-08 13:43

佳世達董座陳其宏 文科懸念闢了理科藍天

2019-09-08 13:19

機車貨物稅 將研議調降

2019-09-09 00:31

基金互換 也將進入監理沙盒實驗

2019-09-09 00:39

10月電價連三凍 機率高

2019-09-08 23:22

新車報到 9月車市催油門

2019-09-08 23:23

蘇揆：機車貨物稅 研議調降

2019-09-08 23:22

房地產投資精準 宜進董事長詹正田跟著政府腳步走

2019-09-08 11:34

基金操盤手蕭惠中 穩佳績不求第1

2019-09-08 13:19

越南投資有隱憂 在地化是成功關鍵

2019-09-08 13:18

策略經營／陳啟昱 衝刺漁電共生藍色經濟

2019-09-08 23:05

科技論壇／中華電：打造5G跨界跨域服務

2019-09-08 23:17

車廠轉投資獲利 營運大補丸

2019-09-08 23:18

NCC放寬三共原則 業界解讀…未得標也可參與5G

2019-09-09 00:32

躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎？

2019-09-08 13:23

4萬支保特瓶埋沙灘！和泰TOYOTA今全台淨灘

2019-09-08 16:41

企業生日快樂／電商一哥網家 打造生態系

2019-09-09 00:30

顧立雄開啟溝通大門 業務需求、資本規劃列重點

2019-09-08 23:33

專家觀點／胰臟癌新療法 從微生物下手

2019-09-08 22:32

遠東百貨做國軍後盾 獲總統表揚敬軍愛民

2019-09-09 00:36

林國良專訪／財金公司 打通金融高速路

2019-09-08 22:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top