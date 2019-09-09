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2把火燒死千人！成衣業黑暗史 為何快被貿易戰洗白？

深耕金融科技 康和證券與文化大學簽訂MOU

2019-09-09 10:22經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

金融科技時代來臨，人工智慧AI、大數據等人才已成為金融業的明日之星。為爭取更多的金融科技人才，並強化學術與實務的接軌，康和證券與文化大學簽訂產學合作意向書MOU，未來雙方將積極推動產學多元合作、提升網路世代金融科技相關人才的能量，讓金融科技向下紮根，共同建構金融科技的新藍海。

根據合作意向書的規劃，未來雙方將共同在金融科技領域深耕，藉由專案合作及雙向的互動，不僅讓學生的學習範圍從理論知識擴及實作應用，康和的同仁也可透過校園的學術交流，深化理論的基礎。

根據金管會的統計，去年金融業者投入金融科技發展總金額達171.3億元，平均每一家業者投入3,936萬元，預估今年金融業對於金融科技的投資金額還會再增加，達到219.3億元，較去年成長86.9%。

康和證券總經理邱榮澄表示，金融科技已在金融業掀起強烈變革，預估近幾年在主管機關的大力推進之下，未來還會出現更多顛覆性的創新，無論是內部流程的改造、管理技術的精進，或者是產品及業務模式的創新，對於金融業而言，都是巨大的改變與挑戰。

因此，未來金融業的人才需求，將從單純的財金領域，擴展至大數據、人工智慧、區塊鏈、雲端服務、資訊安全、生物辨識、物聯網等相關領域，具備多元知識與技能的斜槓人才，將會是最搶手的明星。

邱榮澄說，康和證券雖然是中型券商，但近幾年積極在金融科技的領域布局，希望建構科技金融的新藍海。這幾年康和不斷開發出新的產品或新的服務，例如，證券電子交易系統、飆賺下單、千元存股、大數據選股、槓桿存股……等等，其中許多都是開創業界之先，領先其他券商推出的創新產品或服務。

文化大學校長徐興慶表示，「少子化」為高校教育帶來極大衝擊，伴隨著3C科技、網際網路的快速發展與普級，各行各業均面臨革命性轉變，今日的大學教育已不能再困守學術的象牙塔，必須積極培育與未來產業趨勢及國際接軌的多元人才。

徐興慶說，除了推動文大與企業或政府的各種形式實質交流、合作，亦積極鼓勵學生跨領域、跨校際、甚至跨出台灣舒適圈學習，希望創造更多元的學習機會與環境，培養出能即時與社會接軌、具有多元專業的斜槓青年、π型人才。期許在與康和證券產學合作的推動下，提升文化大學在跨領域學習、與職場即時接軌等方面的實力，真正的落實學用合一。

康和證券集團總經理邱榮澄（右）與文化大學校長徐興慶（左）共同簽署產學合作MOU，...
康和證券集團總經理邱榮澄（右）與文化大學校長徐興慶（左）共同簽署產學合作MOU，向下紮根金融科技人才。圖／康和證券提供
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金融科技金融業文化大學

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