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第5屆台灣少年足球聯誼賽 來義高中國中部奪冠

2019-09-09 08:21經濟日報 記者王皓正╱即時報導

台灣期貨交易所主辦「第5屆臺灣少年足球聯誼賽」，於108年9月6日至7日在屏東縣立瑪家國中熱烈開踢，屏東四校好手齊聚，經過2天共8個場次，飆風勁足、爭霸鏖戰，最終由來義高中國中部奪冠，瑪家國中榮獲亞軍。

本屆聯誼賽貴賓雲集，有總統府吳永祿參議、屏東縣政府教育處許綵澐督學、體發中心許沛祥主任及屏東縣體育會足委會許晉嘉主委等親自蒞臨，主辦單位臺灣期貨交易所，更號召邀集證交所、集保結算所及寶成集團（裕元教育基金會）等贊助單位長官貴賓，分別為證交所簡立忠總經理、集保結算所景廣俐主任秘書、期交所黃炳鈞總經理及寶成國際集團-裕元教育基金會李義男董事長及及30餘位員工代表，自台北及台中兩地分赴屏東瑪家國中，熱情地為足球少年加油打氣，盛況空前。

台灣期貨交易所響應企業社會責任，在金管會指導及體育署協助下，於103年發起「偏鄉少年足球築夢計畫」，邀集證交所、集保結算所及寶成集團(裕元教育基金會) 贊助屏東縣瑪家國中、來義高中國中部、東港高中國中部及長治國中少年足球隊，每年並辦理「臺灣少年足球聯誼賽」，讓屏東足球小將們不斷精進球技，為團隊也為自己爭取更高的榮耀，共同協助政府向下扎根，推廣台灣足球運動。

五年來持續捐助球衣、球具、營養補助金等經費補助，接受贊助的屏東縣4校足球隊實力已大幅提升，不論在地區賽或全國賽中，皆屢創佳績，例如：東港高中國中部於105學年度中等學校5人制足球賽的全國冠軍獎盃；長治國中足球女將蘇育萱是表現最亮眼的球員之一，於106年獲選為亞洲足球聯賽國家代表隊成員，畢業後再入選為2020年第32屆東京奧林匹克運動會女子足球培訓隊；瑪家國中足球隊於108年以優異的表現，接連拿下中等學校五人制足球錦標賽全國第8名、中等學校5人制足球聯賽全國第3名佳績，創隊史上的新高峰；來義高中國中部的男子足球隊在全國賽事是常勝軍等。

本屆聯誼賽後，舉辦共同捐贈儀式，由贊助企業代表證交所簡立忠總經理、集保結算所景廣俐主任秘書、期交所黃炳鈞總經理及寶成國際集團-裕元教育基金會李義男董事長聯合賡續贊助四所學校足球隊總計200萬元整，持續協助培育足球種子球員，奠定基石，讓偏鄉小孩有鍛鍊機會增強實力，勇敢追逐自己的足球夢想，有朝一日，也將能成為臺灣之光。

本屆聯誼賽主辦單位期交所黃炳鈞總經理表示，體育代表國力，我國足球運動的希望在青少年身上，感謝長久以來一起共襄盛舉的企業夥伴，因為有大家的支持，讓這項活動得以延續，共同協助偏鄉或弱勢孩子，也能在足球領域逐夢踏實；同時也感謝學校教練團無私的付出與奉獻，讓球員們能在場上發光發熱。黃總經理也期勉小球員，把握每一個學習、成長的機會，以足球為媒介，讓興趣成為改變生活的動力、並豐富自己的生命、發揮運動家精神。

證交所簡立忠總經理表示，透過企業賡續贊助四校足球訓練費用，協助培養足球界的種子球員、明日之星，同時落實「金融有愛」，善盡企業社會責任，也希望抛磚引玉，集結更多企業一起來關懷偏鄉學子、協助政府提倡健身運動風氣，培養健康、樂觀、進取的下一代。

集保結算所景廣俐主任秘書則指出，集保長期推動偏鄉教育、贊助基層學校體育團隊等公益活動，以實際行動實踐企業關懷理念。未來更將持續以實際行動落實企業關懷理念，希冀能為社會注入向上向善的提升能量，並帶來豐盈的愛與關懷，創造共同幸福價值。

寶成集團裕元教育基金會李義男董事強調，寶成身為運動產業的一份子，很榮幸能參與本項贊助少年足球運動，足球沒有身高身形的限制，是很適合國內發展的運動產業，偏鄉的孩子資源較缺乏，希望藉由捐助計畫，培育出臺灣的足球之星。

明年的賽事將由寶成集團-裕元教育基金會輪值主辦，足球小將們明年有約，相信戰力會再提升，比賽也會更令人期待！

足球運動家台灣期貨交易所
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