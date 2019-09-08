懶人省錢轉帳法 兩家銀行跨轉用手機號碼還免手續費

2019-09-08 10:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



轉帳總是記不住落落長的銀行帳號嗎？為解決客戶在轉帳時背不出和輸錯帳號的困擾，國泰世華銀行與台新銀聯手推出「手機號碼就是銀行帳號」活動，即日起至2019年10月15日前，雙方客戶透過行動銀行APP以手機號碼跨行互轉，即享免手續費優惠。

國泰世華表示，今年「手機號碼就是銀行帳號」服務推出後，受到廣大客戶肯定，只要透過國泰世華ATM、行動銀行APP或是網路銀行即可進行綁定，操作簡單快速；綁定後，收款人只需提供手機號碼，付款人輸入該手機號碼就能完成轉帳，省下記一長串銀行帳號的麻煩。

為了鼓勵客戶用手機號碼綁定銀行帳號，體驗更便利的數位金融服務，國泰世華銀行和台新銀行共同舉辦跨行互轉免手續費活動，即日起至10月15日雙方客戶透過行動銀行APP或KOKO APP，搭配用手機號碼綁銀行帳戶跨行轉帳，即享免手續費優惠。