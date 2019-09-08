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懶人省錢轉帳法 兩家銀行跨轉用手機號碼還免手續費

2019-09-08 10:14經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

轉帳總是記不住落落長的銀行帳號嗎？為解決客戶在轉帳時背不出和輸錯帳號的困擾，國泰世華銀行與台新銀聯手推出「手機號碼就是銀行帳號」活動，即日起至2019年10月15日前，雙方客戶透過行動銀行APP以手機號碼跨行互轉，即享免手續費優惠。

國泰世華表示，今年「手機號碼就是銀行帳號」服務推出後，受到廣大客戶肯定，只要透過國泰世華ATM、行動銀行APP或是網路銀行即可進行綁定，操作簡單快速；綁定後，收款人只需提供手機號碼，付款人輸入該手機號碼就能完成轉帳，省下記一長串銀行帳號的麻煩。

為了鼓勵客戶用手機號碼綁定銀行帳號，體驗更便利的數位金融服務，國泰世華銀行和台新銀行共同舉辦跨行互轉免手續費活動，即日起至10月15日雙方客戶透過行動銀行APP或KOKO APP，搭配用手機號碼綁銀行帳戶跨行轉帳，即享免手續費優惠。

例如國泰世華銀行用戶使用行動銀行APP進行轉帳，收款帳號輸入台新銀行已綁定之手機號碼，免手續費優惠。活動期間首次透過國泰世華ATM、行動銀行APP或是網路銀行將手機號碼綁定國泰世華銀行帳號，國泰世華客戶還可參加「亞洲萬里通」里數抽獎，有機會抽中最多2萬里數，等於賺一趟台北東京來回機票。

跨行轉帳越來越方便，國泰世華推手機號碼就是銀行帳號，並與台新銀行合作推出跨行轉台...
跨行轉帳越來越方便，國泰世華推手機號碼就是銀行帳號，並與台新銀行合作推出跨行轉台新銀免手續費。 記者仝澤蓉／攝影
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