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小股東大權益／肥貓董監事？公開資訊觀測站全都露

2019-09-07 13:45聯合晚報 本報訊

小資男阿達投資股票期望能增加收入，然而買進並持有甲公司股票已有多年，可惜近幾年因整體環境景氣不佳及轉型失利，公司營收狀況日漸衰退，去年更因轉投資錯誤以致於財務報告出現鉅額虧損，經媒體報導披露，發現甲公司董監事在公司發生嚴重虧損狀況下，卻仍舊領取相當高額的酬金，與公司目前財務狀況相比，似顯不相當及不合理。阿達想要知道甲公司董監事領取的酬金是否真的偏高？若遇有公司董監事支領之酬金數額不合理，應如何維護其股東權益？

投資人保護中心(投保中心)指出，公司董監事領取的酬金內容包含三種：一為「報酬」，也就是董監事為公司服務所應得的酬金（類似於「薪資」），為董監事一般固定支領項目，與公司年度盈虧無關；二為「業務執行費用」，指董監事為執行業務所必須支出的費用，諸如：車馬費、業務交際費等；三為「酬勞」，屬於公司盈餘分配項目，必須公司年度有盈餘才能獲得分配，由公司每年依據股東會決議通過的「盈餘分派議案」發放給董監事的額外獎勵。

主管機關為督促上市櫃公司合理化訂定董監事酬金，並有效節制不合理董監酬金之支領，要求公司應於年報及公開說明書記載最近年度支付董監事、總經理及副總經理之酬金，並在「公開資訊觀測站」的「董監事酬金相關資訊」（查詢位置：「公司治理」項目下的「董事及監察人相關資訊」），詳細揭露上市（櫃）公司董監酬金總額、酬金總額占稅後損益百分比、平均每位董監酬金等資訊。

另外，投保中心也進一步說明，針對有「年度稅後虧損」及「稅後損益較前一年度嚴重衰退」情形公司，也特別公布「公司年度稅後虧損惟董監事酬金總金額或平均每位董監事酬金卻增加」、「稅後損益與董監酬金變動之關聯性與合理性」，前者內容包括稅後虧損數額、董監事酬金總額及平均酬金之增減數額，後者則含有稅後損益之衰退金額及比率、平均每位董監酬金之增加數額及比率，加強揭露「稅後損益」衰退較多而董監酬金增加幅度較大之上市（櫃）公司名單，並請公司提出「稅後損益與董事酬金變動之關聯性與合理性說明」。

投保中心提醒，不管是小資男阿達或是及一般投資人均可利用「公開資訊觀測站」公告查得「董監酬金」相關資訊內容，並藉以觀察及評估該公司董監事歷年來所領取的數額、當年度酬金數額是否有較同業偏高，以及有無其他顯不合理情形。阿達如認公司有董監事酬金發放不合理的情形，除可出席該公司股東會參與討論提出意見外，也可審慎評估考量是否繼續持有該公司股票或轉換投資標的。此外，投保中心每年亦會針對上開報表所列之上市（櫃）公司進行檢視，並就其平均每位董監酬金支領異常或有嚴重偏離同業平均值者，以股東身分發函請公司提出具體說明。

股東會投保中心阿達董監改選股東臨時會
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