好市多「多利金」月底到期 每年10萬人白白浪費沒用完

2019-09-06 15:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



又到了一年一度知名美式大賣場COTSCO好市多聯名卡「多利金」兌換最後期限，9月底前必須折抵掉，若過期就無法消費！但是每年總有人迷糊或太忙忘記兌換，白白浪費了自己的權益！

聯名卡的發行銀行國泰世華銀行表示，每年都有約5%的持卡人忘記兌換，以目前好市多卡流通卡數超過200萬張來看，每年至少有10萬人，未能在期限內將手上的多利金抵扣消費，白白浪費了自身權益！

同時隨著好市多會員8、9月大披「回娘家」折抵多利金消費，同樣也會帶動好市多這二個月的來客數、客單價業績大增，國泰世華銀行聯名卡8月刷卡金亦有望較前一個月增加增。

上海COSTCO最近開幕人潮暴增事件鬧得沸沸揚揚，台灣COSTCO其實早自1997年來台，是國內唯一收費、採會員制的量販店。累計至今已有200多萬張會員卡，續卡率高達九成，平均客單價3,000多元，是一般賣場的三倍。今年營業額目標700億元。

也推升好市多聯名卡，成為國內發行量最大的一張信用卡。國泰世華銀行從2013年宣布從已經營十年的中信銀手中搶下好市多獨家發行權後，國泰世華好市多卡目前在外流通卡數已超過200萬張，占國泰世華銀行2018年總流通放數635張的三分之一左右。

從過去三年數據來看，國泰世華銀在105與106年，在多利金可開始抵扣消費使用的第一個月都會推升刷卡金額，8月刷卡金都較7月增加近10億元。只有去年單月只增加近2億元。

分別是105年從7月261億元增至363 億元；106年從309年增至408億元；107年則較少從409億元增至411億元。今年7月國泰世華銀信用卡的單月簽帳金額為465億餘元。

而且據了解，好市多刷卡量約占國泰世華銀行本身三分之一強，以國泰世華銀行2018年簽帳金額各月加總高達4 ,895億元來估算，大約有1,600億元簽帳金額貢獻來自國泰世華信用卡。

多利金是國泰世華銀好市多聯名卡消費回饋金，好市多的會員只要在台灣COSTCO賣場內刷卡消費滿100元就會累積1元COSTCO多利金，台灣COSTCO賣場外其他一般消費刷卡滿200可累積1元COSTCO多利金。多利金每年只開放8月1日~9月30日至全台任一COSTCO實體賣場直接消費折抵刷卡金，每1元COSTCO多利金可折抵1元消費，等於是1%的回饋。但是因為折扣消費只有8月1日至9月底，短短二個月，每年都有很多民眾忘了在期限內兌換。

發卡行國泰世華銀行信用卡部門主管表示，Costco聯名卡每年累積的多利金，高達95%以上的持卡人皆完成兌換作業。少數未兌換的卡友，除了忘記兌換外，也有部分是因為卡片停用或好市多會籍到期喪失使用資格。

至於若是忘了兌換怎麼辦呢？國泰世華銀行也回應，Costco聯名卡持卡人於每年9月1日起至次年8月31日止刷卡消費累積之多利金，需於次年10月31日前使用完畢。

若逾期未使用完畢則會清除。等於權益會白白浪費掉！不過國泰世華也說，雖然過了9月不能折抵消費，但是多利金全年度還是可以拿來折抵台灣Costco會費，因此銀行貼心提醒卡友，還是必須維持有效會籍才能更方便的使用多利金。

COSTCO商業主卡會員年費為1,150元，金星主卡會員年費為1,350元，自加入會員當月份算起，以12個月為有效期限，不論有無消費使用。