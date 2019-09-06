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天下企業公民獎 國泰金連七年獲前十名

2019-09-06 12:26經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

國泰金控獲天下企業公民獎大型企業組第四名佳績，國泰證券董事長莊順裕（右）代表領獎...
國泰金控獲天下企業公民獎大型企業組第四名佳績，國泰證券董事長莊順裕（右）代表領獎。圖／國泰金控提供
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《天下雜誌》舉辦「天下企業公民獎」，國泰金控連續七年獲得前十名的佳績，今年更榮獲大型企業組第四名的殊榮。

國泰證券董事長莊順裕代表國泰金控領獎時表示，對接國際框架、敢於創新 、全體動員，是國泰推動永續的三大心法，國泰會繼續實踐，為這個社會創造改變。

參與本次評選的天下企業公民獎評審表示，國泰金控枝繁葉茂的CSR作為，雖澆灌不易卻能預見果實纍纍。從健康職場的追求、綠色能源的支持，到為偏區弱勢送暖、教育與培力，都有「核心職能」的大樹幹支撐，不斷放大庇蔭能量的同時，綠色大樹也在台灣札根更深。

在台灣超過一半的人口是國泰的客戶，國泰全體總動員動企業永續工程，

以國際最高標準要求自我，將保險、銀行、資產管理三大核心營運引擎，對接「永續保險原則（PSI）」、「赤道原則（EPs）」、「責任投資原則（ PRI）」等國際永續金融架構，國泰世華銀行更率先宣誓遵循責任銀行原則（ PRB）。

國泰金控透過健康風險分析發掘「BMI過高」是許多員工共同的健康風險，舉辦「大腹翁，小腹婆」減重競賽，提供獎金、營養及運動課程，培養員工運動習慣，健康減重。

國泰金控相信「人才」是台灣未來成長的根本力量，針對教育議題，尋找不同專業合作伙伴，推動從偏鄉到城市、從小學到大學、從學校到社會、從國內到國外的學生關懷專案。

國泰也了解年輕人對於迷惘未來的焦盧，與社會企業合作「百工日記」，透過職人領路，讓超過500位學子跨出舒適圈，提早繪製職涯藍圖，亦協助青年了解金融保險業。

國泰金控保險減重
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