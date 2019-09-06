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台銀人壽 榮獲第一屆保險AI大賞

2019-09-06 11:55經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

Money錢雜誌舉辦第一屆保險AI大賞頒獎典禮，於9月4日在晶華酒店盛大舉行，有別以往保險獎項依金融領域相關的專家加以評選，Money錢雜誌利用AI演算法以客觀量化的方式，篩選出全台灣CP值最高的「低保費、高保障」保單，台銀人壽榮獲「一年期定期壽險獎」的獎項殊榮，並由精算部經理陳宏傑出席受獎。

「一年定期壽險」幾乎是各家保險公司必備的基本款保險商品，能在眾多保險公司中脫穎而出獲獎，可見台銀人壽於此項商品的優勢及價值。台銀人壽「一年定期壽險」提供給15歲至80歲族群，且相較終身壽險只要繳交較少的保費就能獲得保障，每年並可以根據自己的經濟狀況彈性調整保單，選擇更適合自己需求的商品。落實保費平實，讓保戶的錢可以發揮最大的效益，獲得安心可靠的保障。

台銀人壽表示，保險的本質是保障，而作為唯一國營、最資深的壽險公司，台銀人壽致力於保險專業經營，提供給社會大眾更完善的保險商品，除了本次獲獎的「一年定期壽險」外，並有完善保障型保險的商品線，包括終身醫療保險、長期照顧保險、手術醫療保險、重大疾病保險、防癌健康保險、失能照護險、房貸壽險及小額終老保險等。

台銀人壽表示，期許透過保險功能的發揮，協助政府穩定社會安全，讓民眾可以規劃出適合自己的完善保障，陪伴大眾走過安心無虞的人生。

台銀人壽獲保險AI大賞「一年期定期壽險」獎項殊榮，精算部經理陳宏傑代表領獎。 圖...
台銀人壽獲保險AI大賞「一年期定期壽險」獎項殊榮，精算部經理陳宏傑代表領獎。 圖／台銀人壽提供
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