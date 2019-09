首例!國泰人壽與易遊網合作1分鐘旅平險正式通過

2019-09-06 11:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金管會於今(6)日公布國泰人壽與易遊網合作的監理沙盒案正式通過,是台灣監理沙盒首創保險業案例!

國壽與易遊網的保險監理沙盒實驗,讓用戶可直接在易遊網上使用已註冊之會員身分投保旅平險,僅需4道程序,歷時1分鐘,運用Open API串接大幅優化了客戶投保體驗。往後不再是客戶尋找服務,而是服務自然地出現在客戶具有需求的場景之中。

此保險沙盒案的目的在於打造以客戶中心的旅平險投保場景。最快在今年12月以後,民眾就可以在易遊網上投保旅平險,在購買旅遊商品的同時滿足保險需求,讓保障自然覆蓋在民眾的網路消費情境。

以目前網路投保規定,民眾僅能在保險公司所設的網站投保旅平險。因此若想在旅遊網站購買行程時加保旅平險,用戶需經過不同平台間跳轉、重複註冊認證會員等近10道程序,整體使用體驗繁瑣。監理沙盒讓金融科技應用在主管機關監管下可領先於現行法規,在提供更佳用戶體驗的前提下進行創新實驗。

國泰人壽數位發展部協理林佳穎協理表示,國人出國旅遊的熱度始終不減(2018年國人平均每人出國0.71次),且年輕的數位族群在踏入職場後旅遊頻率隨之飆高,造就了目前國壽網路投保每年約6.4萬件中,有93%為旅平險。

國泰人壽分析,目前客戶投保旅平險的高峰仍落在連假前夕或是機場臨櫃投保,顯示線上通路與客戶的需求整合是還可以優化的。因此國泰人壽從客戶場景為出發點,攜手國內自由行服務平台首選ezTravel易遊網合作,達成旅遊一站式的服務體驗,將投保選項整合於行程規劃中,讓客戶在最具保險需求意識的當下就能夠被滿足,展現國泰人壽線上/線下全通路服務的完備性。

國壽表示,因瞄準未來與異業夥伴整合及客戶體驗優化的需求將持續增長,提前啟動Open API的服務架構規畫與開發,因而能以充分預備的執行力,爭取監理沙盒提案通過。

如國泰人壽總經理劉上旗對於集團數位時代轉型的詮釋,多數人都習慣於熟悉的事物,數位時代的特性就是「變」和「快」,唯有改變思維和習慣,擁抱「what if we could」的精神,思考即會跳脫框架,行為也將跟著改變,結果及效能往往會出人意表,國泰人壽不受限於現狀、勇於創新的精神,正符合監理沙盒的實驗宗旨。

在金融科技技術面,國泰人壽以微服務模式將投保流程拆分為多個模組,透過Open API將保險服務延伸至易遊網,並引進API Management平台進行維運管理。

對於網路服務中最嚴謹的資安部分更是不敢輕忽,落實五大層級管理機制,包括網路安全機制、惡意軟體監控、裝置媒體控管、電子商務安全、及時監控機制,讓民眾可以安心在易遊網進行投保。

在台灣,隨著主管機關建置監理沙盒、創新試辦等機制,國泰人壽表示將持續引領業界透過保險創新及異業合作,讓保險在數位時代不僅是產品,更是重視客戶體驗的終生服務。

其實,已在全球形成風潮的金融監理沙盒,就是鼓勵企業可以不斷創新,提供民眾更便捷的金融服務,這與國泰推動的數位轉型--「What if we could」精神相契合,而what if we could的中文意涵為「如果不問如果,又怎麼知道,其實我們能夠」,這是國泰面對數位時代巨變的環境所提出的關鍵思維,就像不設限的實驗家,勇於嘗試與解決客戶的痛點;期待能更靈敏、更好奇、更有勇氣的創造新的可能性,也將為客戶帶來嶄新金融服務體驗。