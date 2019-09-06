到這家銀行存外幣 年利率5.35%

2019-09-06 11:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



土銀表示，為感謝忠誠的土銀存戶，自即日起至10月4日止，只要臨櫃單筆達南非幣1萬元以上之新資金，即可享6個月、9個月及一年期年利率5.35%的高利南非幣定存。

土銀存戶想在金豬年累積財富，就從來土銀開外幣存款戶存南非幣開始。且存戶若由他行「外幣匯入匯款」辦理本專案，一律免收手續費。手邊有資金的民眾一定要好好把握這難得的好機會。

銀行主管提醒，外匯投資除了比較利率，也要留意匯率波動可能帶來的投資損失。