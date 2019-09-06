秋綠舞、蘭城晶英、晶泉丰旅 搭國旅補助專案拚折扣

2019-09-06 11:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



金風颯颯、碩果纍纍，邁入天高氣爽的季節不免想來場慢活之旅，俗稱台北後花園的宜蘭一直是全家出遊首選，加上今年秋冬不少宜蘭一線品牌飯店皆搭上交通部觀光局推出的「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，讓宜蘭更具吸客魅力。

包括坐擁全台唯一「日式主題園區」的宜蘭綠舞飯店、知名親子飯店蘭城晶英酒店，以及晶華集團旗下第一家精品溫泉度假酒店晶泉丰旅等知名飯店皆共襄盛舉。趁現在來趟宜蘭之旅、一覽得天獨厚的蘭陽風光正划算。

為刺激國旅市場，交通部觀光局推出秋冬旅遊補助計畫，於今年９月1日到12月31日期間，自由行的旅客於周日至周五住宿，一房最高可折抵1,000元。

宜蘭綠舞國際觀光飯店表示，因應這次秋冬遊補助，搭配官網住房方案，最低一房只要4,800元，除了入住舒適客房欣賞宜人秋景，還能到風呂浴場洗盡在都市的一身疲憊，隔天早晨並備有精緻早餐開啟新的一天。

此外，這次旅遊補助觀光局特別增加「12歲以下兒童免費暢遊主題樂園1次 」方案，且優惠不分平假日皆可使用，擁有全台唯一日式園區的綠舞飯店同時也在23 家免費入園的參與業者行列之中。

綠舞日式主題園區擁有迴遊式庭園，兼具藝術、人文、生態與休閒，園區內充滿許多適合拍照打卡的地標跟美景，除此之外還能體驗經典日式浴衣、專業抹茶教學、親子文創DIY等等，無論大人小孩都不無聊。

此外，適逢中秋佳節，綠舞也推出住房贈禮盒活動，依照官網的住房專案線上或電話預訂入住，即日起至9月15日期間，每房都將贈送 「玥舞月餅禮盒」1盒；而9月16日至9月30日期間，則是贈送「綠舞鳳梨酥禮盒」1盒。

宜蘭市五星級國際渡假親子飯店蘭城晶英酒店，有如住在樂園裡的渡假模式，成為家庭旅遊首選名單。此次同步響應政府秋冬補助，只要透過飯店官網、電話訂房，選用當季專案或信用卡優惠專案入住，使用國旅補助每房可省下1,000元；尤其若持有中國信託、國泰世華或兆豐銀行等信用卡，可搭配飯店信用卡專案，周一至周四當季住房專案再打92折、周五至周日93折，每房最高省下1,700元。

以兒童電動車主題打造的芬朵奇堡主題樓層，一直是小小汽車迷趨之若鶩的夢想樂園；獨有的電影院設施則是電影迷的天堂。