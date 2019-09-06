2019年FI​A台灣衍生性商品市場發展研討會 獲高度肯定

2019-09-06 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



2019年第6屆FIA台灣衍生性商品市場發展研討會5日召開，由台灣期貨交易所及美國期貨業協會（FIA）聯合舉行。這次結合台灣、美國、德國、日本、香港及新加坡等地交易所及業界代表，探討「聚焦區域、布局全球」（Regional Focus, Global Strategy）及「小型化／自然人成為下一波市場主流?」（Is Retail the Next Big Trend?），來自國內外交易所、期貨商、證券商、銀行、投資顧問公司、基金公司及資訊公司等逾300位業界人士及投資人參加。

金管會副主任委員張傳章致詞表示，在變化多端金融巿場中，期貨市場乃因應國際潮流及全球化挑戰不可或缺之一環。為建構國際競爭力，期交所積極接軌國際的努力有目共睹，從商品多元化到國際交流合作，成績斐然。

金管會將持續促進金融業發展，維持市場穩定，鼓勵發展金融創新，以滿足市場對金融商品需求。期交所總經理黃炳鈞表示，期交所2018年交易量創3億口歷史新高亮眼成績，其中，夜盤交易成長及新商品表現不凡，功不可沒。

因此，期交所繼成功推出美國道瓊期貨後，乘勝追擊，將於9月底上市那斯達克100指數期貨，成為美國本土以外全球第一個掛牌該指數期貨的交易所；同日亦將掛牌成份股主要為上櫃半導體及生技醫療業的富櫃200指數期貨，兩商品提供交易人多元交易及避險選擇。