玉山Only卡上市 6大廉價航空10%現金回饋

2019-09-06 06:00 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



喜愛紅利集點兌換的卡友有更好的選擇了，玉山銀行與Visa合作發行「玉山Only卡」，首創「紅利倍多芬」會員禮賓制度，愈集中消費紅利點數加碼愈多，最高可享13倍加速升級，相當於現金回饋5.2％；其中針對6大廉價航空提供10％現金回饋更是市場最高，超吸睛。

玉山銀行今年祭出「卡海戰術」，下半年連發三卡，根據金管會統計，玉山銀榮登今年7月發卡王、單月發行12.7萬張卡。繼7月推出現金回饋最高20%的現金回饋卡「U Bear信用卡」，8月新推「漢神巨蛋聯名卡」後，9月推出紅利點數加倍的玉山Only卡。

玉山銀表示，Only卡鎖定約30～40歲，每年都要出國的白領階級，主攻生活消費及海外旅遊，與訂房網、旅行社合作，推出市場最殺的虎航、酷航、香草、樂桃、捷星航空及亞洲航空等6大廉航機票折扣10％回饋，並搭配玉山銀wallet使用，希望增加客戶往來黏著度。

在階梯式回饋機制下，依累積消費升等，紅利點數每100點可折抵10元帳單金額，簡單累積回饋無上限。若今年底前辦卡，一般刷卡消費給4倍紅利回饋，約等於1.6%回饋，威力強大。若與哩程連結，甚至比集哩程的航空卡還優惠。

玉山銀行總經理黃男州表示，玉山信用卡長期聚焦顧客需求，持續提升顧客用卡體驗，發展創新科技應用。從「玉山Only卡」的設計、「紅利倍多芬」的機制與玉山Wallet數位錢包的點線面布局，期望透過持續的金融創新，提供持卡人線上流暢的數位創新及線下暖心的金融體驗，共創更美好的生活。