中國信託「臺灣夢─築夢童樂會」 歡迎民眾來南港同樂

2019-09-06 01:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



夏日炎炎，大小朋友周末到哪兒玩樂去？本周六（7日）在台北南港的中國信託金融園區有場「臺灣夢－築夢童樂會」，來自全台各縣市社區將展示當地特色的成果作品，還有小朋友們在舞台上秀出精彩的才藝表演。此外，園區周邊還有遊園小火車、驚險刺激的海盜船、消暑的涼水遊戲，以及抽獎活動等等，歡迎民眾共襄盛舉，一同度過歡樂的周六下午。

「臺灣夢─築夢童樂會」連續第二年在中國信託金融園區舉行，主辦單位中國信託慈善基金會與衛生福利部自2015年攜手推動「臺灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」，結合社區資源、動員在地志工，為孩子打造築夢基地，提供弱勢孩童多元陪伴、在地特色課程與營養餐食，計畫在今年邁入第四年，持續幫助全台偏鄉弱勢孩童改善學習環境與家庭現況，並幫助他們找到未來夢想。

今年「臺灣夢─築夢童樂會」邀集全台社區築夢基地、逾千名志工與孩童，透過攤位靜態布展與舞台動感表演，展現「臺灣夢計畫」過去一整年的執行成果。主辦單位當天也將頒發「績優社區獎」、「最佳進步獎」及「績優專案人員獎」，肯定各社區發展協會執行「臺灣夢計畫」的辛勞與成就。

今年也首次舉辦「臺灣夢─愛在社區創意舞蹈大賽」，邀集全台民眾發揮創意、改編「We Are Family」歌曲舞蹈，並與「臺灣夢計畫」社區築夢基地的孩子們，聯手跳出最具當地特色的獨特舞步，前三名獲獎隊伍也將在現場重現精彩的熱舞表演。

而各社區孩子們也將帶來才藝表演，包括原鄉社區的傳統舞蹈、國樂二胡演奏現代流行音樂，還有難得一見的竹琴表演，以及花式跳繩等等。各社區孩子把握暑假時間勤奮地練習，就是為了能在當天成果展中，呈現出自己最棒的一面。

周六活動現場亦提供遊園小火車，小火子與黑熊氣墊、海盜船及多項戲水活動，歡迎親子一起同樂。