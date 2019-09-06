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法國巴黎人壽攻退休 三強聯手推類全委保單

2019-09-06 01:24經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

法國巴黎人壽於周四（5）日宣布，與永豐銀行、摩根投信聯手推出「豐收富利類全委投資型保單」，擁有專家代操、穩定收益、資產防護、財富傳承的特點，可滿足退休族群享兼顧投資和保障的需求。

最低投保金額僅新台幣10萬元，即可享有國際專業團隊代操管理投資組合，搭配投資帳戶的「月月提撥」和「轉投入」兩種撥回機制特點，讓投資人在面對變化多端的市場波動時能兼顧穩定現金流和保障。

豐收富利類全委投資型保單委託摩根投信操作，投資者能享有千萬等級的代操服務，依照市場狀況隨時調整投資組合，做好資產配置的同時也精準掌握風險控管，幫助投資者達成財富傳承的理想。

保單提供壽險和年金雙平台，及九種外幣選擇，最低投保金額為10萬元，最低單筆增額為2萬元，彈性的繳費方式可減輕有預算考量族群的經濟壓力。

僅前四年收取帳戶管理費，並採取逐年遞減方式收費，第一年按月收取當時保單帳戶價值的0.125%，第四年降低至按月收取當時保單帳戶價值的0.0667%，第五年起不收帳戶管理費。

委託摩根投信操作的法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(月撥現)，與法國巴黎人壽豐收富利投資帳

戶(轉投入)二種帳戶，具備三大特色：

一、超越傳統：運用摩根資產管理獨家設計的長期資本市場假設，掌握資產長期趨勢，配合周期動態調整，穩健中追求成長。

二、經驗好豐富：擁有國際專業團隊的摩根投信深耕台灣近35年，基金產品線完整多元，運用涵蓋所有資產類別的策略，讓資產配置決策更加完善。

三、加碼提利：擁有「月月撥回」和「轉投入」兩種撥回機制，當每月基準日帳戶淨值大於等於8美元，固定年化撥回率為5％；若是淨值小於8美元，則固定年化撥回率為3％。

當每月基準日淨值超過10.2美元(不含)，當月再提供10％的加碼撥回 (撥回基準日之每單位淨值-10) x 10%。

永豐銀行財富金融處處長徐德里表示，許多客戶因應不同的人生目標選擇不同屬性的投資工具。若作為退休準備，資產的穩健及控制風險波動度相對來得重要。

類全委保單透過專業團隊的代操、風險的控管及搭配穩定的撥回機制，協助各種資產規模的客戶在面對波動加劇的市場，仍能兼顧資產的保全及擁有穩定現金流，讓客戶能安心逐步地達成退休準備的目標。

類全委保單中的壽險平台具有指定身故受益人之功能，不僅能將辛苦守護的財富完整傳承予下一代，也能協助客戶達到預留稅源的效果。

法國巴黎人壽提醒，保戶購買投資型保險保單除投資標的信用風險外，仍應留意匯率風險，且經濟走勢預測不必然代表投資績效，投資前應詳閱保險商品說明書並確認保障範圍和給付方式適合自身需求及承受各項風險能力等因素，才能發揮投資型保險所帶來的投資與保障功能。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉(左起)、永豐銀行財富金融處處長徐德里、摩根投信唐德瑜總...
法國巴黎人壽總經理戴朝暉(左起)、永豐銀行財富金融處處長徐德里、摩根投信唐德瑜總經理合影。法國巴黎人壽/提供
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