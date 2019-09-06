法國巴黎人壽攻退休 三強聯手推類全委保單

2019-09-06 01:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



法國巴黎人壽於周四（5）日宣布，與永豐銀行、摩根投信聯手推出「豐收富利類全委投資型保單」，擁有專家代操、穩定收益、資產防護、財富傳承的特點，可滿足退休族群享兼顧投資和保障的需求。

最低投保金額僅新台幣10萬元，即可享有國際專業團隊代操管理投資組合，搭配投資帳戶的「月月提撥」和「轉投入」兩種撥回機制特點，讓投資人在面對變化多端的市場波動時能兼顧穩定現金流和保障。

豐收富利類全委投資型保單委託摩根投信操作，投資者能享有千萬等級的代操服務，依照市場狀況隨時調整投資組合，做好資產配置的同時也精準掌握風險控管，幫助投資者達成財富傳承的理想。

保單提供壽險和年金雙平台，及九種外幣選擇，最低投保金額為10萬元，最低單筆增額為2萬元，彈性的繳費方式可減輕有預算考量族群的經濟壓力。

僅前四年收取帳戶管理費，並採取逐年遞減方式收費，第一年按月收取當時保單帳戶價值的0.125%，第四年降低至按月收取當時保單帳戶價值的0.0667%，第五年起不收帳戶管理費。

委託摩根投信操作的法國巴黎人壽豐收富利投資帳戶(月撥現)，與法國巴黎人壽豐收富利投資帳

戶(轉投入)二種帳戶，具備三大特色：

一、超越傳統：運用摩根資產管理獨家設計的長期資本市場假設，掌握資產長期趨勢，配合周期動態調整，穩健中追求成長。

二、經驗好豐富：擁有國際專業團隊的摩根投信深耕台灣近35年，基金產品線完整多元，運用涵蓋所有資產類別的策略，讓資產配置決策更加完善。

三、加碼提利：擁有「月月撥回」和「轉投入」兩種撥回機制，當每月基準日帳戶淨值大於等於8美元，固定年化撥回率為5％；若是淨值小於8美元，則固定年化撥回率為3％。

當每月基準日淨值超過10.2美元(不含)，當月再提供10％的加碼撥回 (撥回基準日之每單位淨值-10) x 10%。

永豐銀行財富金融處處長徐德里表示，許多客戶因應不同的人生目標選擇不同屬性的投資工具。若作為退休準備，資產的穩健及控制風險波動度相對來得重要。

類全委保單透過專業團隊的代操、風險的控管及搭配穩定的撥回機制，協助各種資產規模的客戶在面對波動加劇的市場，仍能兼顧資產的保全及擁有穩定現金流，讓客戶能安心逐步地達成退休準備的目標。

類全委保單中的壽險平台具有指定身故受益人之功能，不僅能將辛苦守護的財富完整傳承予下一代，也能協助客戶達到預留稅源的效果。