境外金融業務 獲利攀高

金管會要積極打造國際理財平台，搶香港金融中心大餅，金管會昨（5）日最新公布今年上半年包括「國際金融業務分行」（OBU）、國際證券業務（OSU）與國際保險業務（OIU）今年上半年獲利不約而同創下近年來同期新高紀錄，三大境外金融業務已逐步走出防制洗錢的「衝擊期」。

金管會昨日公布證券OSU除業務量成長逾15％，上半年稅前獲利7,637萬美元（約新台幣23.9億元），去年同期則是虧損約新台幣4.5億元，即轉虧為盈。證券OSU今年1~7月交易量有920億美元，較去年同期增加123億元，收益1億6 ,795萬元，年成長更高達258%。

證期局副局長張振山表示，今年比較好的原因，主要得利債券交易業務，像美國10年期公債利率下跌，使得交易量增加，獲利也連帶提升。

前七月國際分行獲利創下近三年來同期新高，總計稅後損益628.1點億元，較去年同期增加141.3億元，銀行局副局長黃光熙表示，主要因國銀投資性收益增加100點9億元、利息淨收益增加近50億元的關係。

其中上半年獲利539.4億元，增加132.2億元。比去年同期成長32.47％，存、放金額亦有成長。

壽險業的OIU方面，上半年新契約108件，比去年同期139件衰退近22％，新契約保費2,780萬美元，亦比去年同期減少4%，但跟今年前四月衰退43.6％比較，幅度急劇縮小，顯示第2 季開始出現正成長。

同時今年首季壽險OIU稅前獲利359.5萬美元轉虧為盈，上半年獲利更進一步放大至690.8億元，較去年同期成長倍增，幅度近120%。

金融三大境外中心業務，即銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）與保險國際業務分公司（OIU），去年台灣要接受亞太防制洗錢組織（APG）評鑑，政府要求金融機構強化防制洗錢措施及了解客戶，讓金融三O去年業務或獲利成長速度放緩。

今年為了落實金融發展行動方案中的打造國際理財平台，金管會打算進一放放寬檢討，研議逐步開放措施，且三大境外業務獲利也明顯出現好轉。