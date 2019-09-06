中纖大賣台企銀股4.3萬張

2019-09-06 02:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ／台北報導



台企銀私募增資引進國發基金參股作業，8月底順利完成，中纖公司大賣台企銀股票，至昨（5）日中纖公司累計出脫台企銀股票達4.3萬多張，持股比也從原來位居台企銀第九大股東的0.9%，大幅下降至0.22%。

台企銀在獲利高成長以及行政院國發基金將認購台企銀私募增資股票兩大題材下，股價一路走高，股價自5月底站上13元後，幾乎都持穩在13元之上。

不過，8月14日台企銀除權息交易後，股價表現並不理想，最低來到12.05元，迄今一直處於貼息狀況，雖然台企銀私募增資在8月19日定價，國發基金8月底前資金到位，順利完成私募增資作業，但是台企銀股價並未受到私募增資完成訊息激勵，使得台企銀股價距離填權息、回到13.4元還有一段落差，昨天股價以12.35元作收。

根據台企銀資料，中纖公司在今年2月底持股台企銀5.73萬張，持股比0.9%，為第九大股東。不過，中纖公司今年來一路處分持股，昨天公告累計其台企銀持股賣掉4.3萬張，剩下1.43萬張庫存，持股比掉到0.22%。以其交易總金額5.3億餘元估算，平均交易單價每股12.32元。

台企銀私募現增引進國發基金參股後，台企銀的泛公股持股比從約22%拉升至近28%，民股大股東中纖大賣持股，台企銀雖關心，但對經營權並無影響。