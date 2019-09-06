玉山Only卡 紅利點數最高13倍

2019-09-06 02:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ／台北報導



繼玉山銀行推出重量級現金回饋卡片後，喜愛紅利集點兌換的卡友們也有更好的選擇了，玉山銀行（5）日與威士國際組織(Visa)合作發行「玉山Only卡」，推出業界首創的「紅利倍多芬」全新會員禮賓制度，等級愈高紅利點數加碼愈多，最高可享13倍紅利點數加速升級，相當於現金回饋5.2%。 紅利點數重磅回饋！玉山銀行總經理黃男州(中)、Visa台灣區總經理麻少華(右)與玉山銀行信用卡暨支付金融事業處副總經理劉美玲(左)出席「玉山Only卡記者會」。 玉山銀行／提供 分享 facebook

同步領先全台推出2020年東京奧運主題限量卡面，首刷滿額即可獲得Visa 2020年東京奧運主題背包及提袋，更有機會參加抽獎親臨東京奧運現場一起為台灣選手加油，開創信用卡紅利集點的新加值年代。

玉山銀行總經理黃男州表示，玉山信用卡長期聚焦顧客需求，持續提升顧客用卡體驗，發展創新科技應用。從「玉山Only卡」的設計、「紅利倍多芬」的機制與玉山Wallet數位錢包的點線面布局，期望透過持續的金融創新，提供持卡人線上流暢的數位創新及線下暖心的金融體驗，共創更美好的生活。

「玉山Only卡」以精彩加倍Only for fun為訴求，有別於市場上多以固定比率回饋紅利點數，獨家推出階梯式回饋機制的紅利倍多芬，透過5種不同顏色的寶石顯示會員等級，依累積消費升等，紅利點數每100點可折抵10元帳單金額，簡單累積回饋無上限。值得一提的是，紅利倍多芬完整串接全新改版的玉山Wallet，擴大推出多項創新服務，提供即時核卡與紅利查詢、紅利兌換、抽獎拿好禮、會員生日禮等，享受無斷點的即時用卡支付體驗。

「玉山Only卡」強調卡友可透過三大玩旅精省秘訣，累積消費金額升級，即可擁有精彩加倍 Only for fun的完美旅程。2019年12月31日前申辦且核卡，可享早鳥直升Level 3禮遇：

一、「Fun大紅利」：餐飲消費、國外實體交易或網購、指定旅行社搭配「紅利倍多芬」升等最高13倍紅利，達5.2%回饋。

二、「Fun遊世界」：六大指定航空購票享10%現金回饋。

三、「Fun鬆玩樂」：Agoda訂房網最高享10%折扣、EZTable帳單現折10%，再享10% EZ Cash、雄獅Only卡友專屬行程及玉山銀行相關行程現折最高2,000元、KKBOX PRIME買三個月送三個月。