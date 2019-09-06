國泰金 奪企業公民獎殊榮

2019-09-06 02:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



國泰金控昨（5）日於《天下雜誌》舉辦「天下企業公民獎」中，連續七年獲得前十名的佳績，今年更榮獲大型企業組第四名的殊榮。國泰證券董事長莊順裕代表國泰金控領獎時表示，「對接國際框架、敢於創新、全體動員，是國泰推動永續的三大心法，國泰會繼續實踐，為這個社會創造改變。」

天下企業公民獎評審表示，國泰金枝繁葉茂的CSR作為，雖澆灌不易卻能預見果實纍纍。從健康職場的追求、綠色能源的支持，到為偏區弱勢送暖、教育與培力，都有「核心職能」的大樹幹支撐，不斷放大庇蔭能量的同時，綠色大樹也在台灣扎根更深。

全台灣超過一半人口是國泰的客戶，在推動企業永續工程，國泰全體總動員，以國際最高標準要求自我，將「保險」、「銀行」、「資產管理」三大核心營運引擎，對接「永續保險原則」、「赤道原則」、「責任投資原則」等國際永續金融架構。

國泰金控透過健康風險分析發掘「BMI過高」是許多員工共同的健康風險，舉辦「大腹翁，小腹婆」減重競賽，提供獎金、營養及運動課程，培養員工運動習慣，然後健康減重。並結合公益，活動至2018年所累積約70公噸的「剷油成效」，成為一片片位於屏東新來義部落的太陽能板裝置，其平均每年發電量約11.5萬度，為老人服務團體創造長達20年的穩定的綠電收益。

國泰金控相信「人才」是台灣未來成長的根本力量，針對教育議題，尋找不同專業合作夥伴，推動從偏鄉到城市、從小學到大學、從學校到社會、從國內到國外的學生關懷專案。如推出國泰學童圓夢計畫，讓超過1,500位自信心低落的偏鄉學生重拾相信自己的能力。故與Teach For Taiwan為台灣而教合作讓具有影響力的老師前往偏鄉服務等。

了解年輕人對於迷惘未來的焦慮，與社會企業合作「百工日記」，透過職人領路，讓超過500位學子跨出舒適圈，提早繪製職涯藍圖，亦協助青年了解金融保險業。