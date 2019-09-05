安達人壽 獲頒女性保單失能扶助險獎

2019-09-05 22:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



安達人壽保險商品，安家360一年期一至六級失能扶助保險金健康保險附約，於第一屆《Money錢保險AI大賞》中獲得「女性保單--失能扶助險獎」之殊榮，除了顯示此商品具有高CP值外，也代表安達人壽在商品設計上秉持以客戶需求為導向，並重視保險保障的核心價值。

《Money錢保險AI大賞》利用AI人工智慧演算法，分析專業數據，公正客觀地選出CP值最高的保險商品，提供民眾能夠花小錢就能買到高保障的好保單，同時也提倡保險回歸保障的本質，推廣保障型保險商品及推動正確保險觀念。

大部分的女性在生活中承擔著員工、妻子、母親等多重角色，故在保險規劃方面，不僅要考量個人需求，也需要綜合考慮家庭情況。

安達人壽建議，善用保險盡早做好轉嫁風險，除一般意外及醫療險外，失能扶助險也是此族群的不可或缺的保障，不但能減輕疾病、意外導致失能所產生的龐大照護費用，也可讓自己和家人不致因為失能造成的經濟中斷而失去原有生活品質。

安達人壽表示，將繼續開發並提供優質的保險商品和服務，以滿足台灣客戶對於財務保障和風險管理的多變需求。