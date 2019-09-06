期貨研討 聚焦衍生商品

2019-09-06 00:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



2019年第六屆FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會，於昨（5）日隆重召開，由期交所及美國期貨業協會（FIA）聯合在寒舍艾麗酒店舉行。 金管會副主委張傳章(左八)、期交所總經理黃炳鈞(左七)與FIA亞太區主席Bill Herder(右八)，於「2019年臺灣衍生性商品市場發展研討會」合影 。 期交所╱提供 分享 facebook

本次結合臺灣、美國、德國、日本、香港及新加坡等地交易所及業界代表，探討「聚焦區域、布局全球」 （Regional Focus,Global Strategy）及「小型化/自然人成為下一波市場主流? 」（Is Retail the Next Big Trend?）。

有來自國內外交易所、期貨商、證券商、銀行、投資顧問公司、基金公司及資訊公司等逾300位業界人士及投資人參加，座無虛席。

金管會副主委張傳章於致詞中指出，在變化多端金融巿場中，期貨市場乃因應國際潮流及全球化挑戰不可或缺之一環。為建構國際競爭力，期交所積極接軌國際之努力有目共睹，從商品多元化到國際交流合作，成績斐然。

金管會將持續促進金融業發展，維持市場穩定，鼓勵發展金融創新，以滿足市場對金融商品需求。

期交所總經理黃炳鈞表示，期交所去年交易量創3億口歷史新高亮眼成績，其中夜盤交易成長及新商品表現不凡，功不可沒。

因此，期交所繼成功推出美國道瓊期貨後，乘勝追擊，將於9月底上市那斯達克100指數期貨，成為美國本土以外全球第一個掛牌該指數期貨之交易所。

同日亦將掛牌成份股主要為上櫃半導體及生技醫療業之富櫃200指數期貨，二商品提供交易人多元交易及避險選擇。

本次研討會，各界菁英就亞洲市場持續看好、吸引全球焦點之關鍵、交易所業務從傳統交易平臺走向資訊科技、歐美交易所如何提供客製化服務並跨足亞洲市場、亞洲下一個明星商品，及市場結構將重新組合等議題。

從平臺提供者、市場參與者及仲介者等角度，分享經驗及看法，與會者深感受益良多，給予本次研討會高度肯定，並期待下一次再見。