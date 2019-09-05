親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

道瓊早盤大漲400點 因美中同意下個月貿易談判

德國機場淪為大型停車場 這次主角換成賓士

東京奧運炒熱收藏風 玉山、兆豐搶推奧運限量卡面

2019-09-05 20:59經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

2020年東京奧運將到來，國際卡組織VISA鴨子划水，與國內數家大型發卡銀行合作，發出限量東京奧運信用卡卡面，本周玉山銀與兆豐銀率先搶頭香推出限量新卡面，據悉，下周將有更多銀行加入東京奧運限量卡面發卡行列，要帶動國銀信用卡蒐集熱潮。

今（5）日玉山銀推出VISA獨家與東京奧運合作的限量信用卡卡面，玉山銀喊出限量卡面僅有三種，限量發行3萬張，僅發行到東京奧運結束，並搭配13倍紅利點數加速升級，相當於現金回饋5.2％。

玉山銀總經理黃男州指出，與VISA合作發行的玉山Only卡搭配首創的「紅利倍多芬」 新會員禮賓制度，等級愈高紅利點數加碼愈多，主推階梯式回饋機制，依照累積消費金額升等，一共有五種等級，給予紅利點數1倍到最高13倍回饋。

該卡消費類別最基礎分為「一般消費」以及「餐飲與國外消費」兩種，「一般消費」依照消費累積金額不同，紅利點數回饋有1倍、2倍、4倍、6倍、8倍，「餐飲與國外消費」則有6倍、7倍、9倍、11倍、13倍紅利點數回饋。

VISA國際卡組織總經理麻少華指出，此次VISA與東京奧運合作，提供國內發卡銀行幾十種卡樣設計，一家銀行挑完一種卡樣，下一家銀行就不能使用，因此每家銀行的東京奧運主題卡面都是獨家以及限量，適合卡友蒐集存貨。

據了解，VISA此次與國內至少5家以上銀行合作，發行東京奧運限量卡，不光會發行信用卡，也可能會發行Debit卡，最快下周將會公布登場。

2020東京奧運限量信用卡卡面已經在各國掀起旋風，日本、中國都有銀行推出，這也不是國內銀行首次搭配國際運動議題發行新卡面，過去2008北京奧運時期，中國信託就有推出三款奧運紀念卡。

東京奧運玉山銀信用卡
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

國票金再吃一家銀行？ 顧立雄：不是到市場買菜那麼簡單

2019-09-05 16:14

香港撤回逃犯條例修訂草案 新台幣連兩日走升

2019-09-05 16:28

玉山金控12度榮獲「天下企業公民獎」金融業第1名

2019-09-05 18:18

瑞信亞洲科技論壇 證交所強打台灣優質企業

2019-09-05 14:37

台幣開高走高 盤中升值逾1角

2019-09-05 14:22

永豐金證攻財管 取得美國QI資格

2019-09-05 11:32

東奧商機來了 信用卡日韓回饋3％

2019-09-05 11:18

永豐金證攻財管 取得美國QI資格

2019-09-05 01:31

信用卡數 衝破雙卡風暴障礙

2019-09-05 00:26

信用卡簽帳手續費 前六月達192億

2019-09-05 00:25

國票金傳併安泰銀

2019-09-05 00:25

壽險申訴案 上半年暴增62％

2019-09-05 00:25

處分擔保品 高雄銀標脫慶富土地

2019-09-05 00:24

台壽 勇奪「全能保障」大獎

2019-09-05 00:24

國人儲備退休 有「三太」隱憂

2019-09-05 00:16

行動支付潮流下 信用卡數創新高 拚現金回饋

2019-09-05 00:10

基金理財一二三原則 愈早開始愈輕鬆

2019-09-05 00:10

安泰大股東要出場？金管會：沒收到申請

2019-09-05 00:07

國票金傳350億併安泰銀 雙方「不予置評」

2019-09-05 00:03

ETF進步獎 臺企銀奪冠

2019-09-04 23:54

櫃買前進大馬 招手外商

2019-09-04 23:51

期貨二新制 月底上路

2019-09-04 23:44

國外股指期動態價格穩定措施 運作模式與國內商品相同

2019-09-04 23:43

元大人壽親子營 員工子女預約將來長大要來上班

2019-09-04 19:04

金管會前八月罰14家保險公司 金額4,200萬元直追去年

2019-09-04 19:03

香港反送中露曙光 新台幣升值6.7分

2019-09-04 18:14

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53

打臉劉世芳 高雄銀行賣地七搶一

2019-09-04 17:26
看更多

熱門文章

半導體震撼 美光傳結盟紫光

2019-09-05 00:44

勞工若有三筆退休金是一次領還是月領？ 一次搞清楚

2019-09-05 15:40

他列3大理財方案在過世前花光財產 網虧：人算不如天算

2019-09-05 16:44

英特爾揪台廠 攻利基型NB

2019-09-05 00:39

美光兩岸押寶 市場神經緊繃

2019-09-04 23:36

國人儲備退休 有「三太」隱憂

2019-09-05 00:16

華航與波音敲定6架777貨機的訂單 價值21億美元

2019-09-05 07:20

壽險申訴案 上半年暴增62％

2019-09-05 00:25

外資拿了現金股利大落跑 8月外資大量匯出2,029億元

2019-09-05 17:37

謝繼茂專訪（一）／中華電轉型 四面向進擊

2019-09-05 01:17

國票金傳併安泰銀

2019-09-05 00:25

黃國昌擬推囤房稅修法 財部對出租差別稅率有疑慮

2019-09-05 07:25

華南銀行 全面禁止理專代客戶處理帳務金流

2019-09-05 01:14

鴻海旗下夏普 與三星達成LTE專利協議

2019-09-05 11:48

ETF進步獎 臺企銀奪冠

2019-09-04 23:54

信用卡數 衝破雙卡風暴障礙

2019-09-05 00:26

名家觀點／政府財政管理的挑戰

2019-09-05 01:12

國票金再吃一家銀行？ 顧立雄：不是到市場買菜那麼簡單

2019-09-05 16:14

什麼都課什麼都不奇怪！早年結婚畢業 都要繳印花稅

2019-09-05 11:04

聯發科助攻 揚智轉進智慧家居

2019-09-04 23:25

旺宏報佳音 打進輝達自駕車運算平台供應鏈

2019-09-05 13:16

瑞信論壇登場 唱旺5G台系鏈

2019-09-05 00:37

中美貿易戰何時停？ 童子賢：只能問媽祖或推特

2019-09-05 15:55

新光三越 今年營收衝向800億

2019-09-04 23:26

鴻海8月營收3,988.15億元 創歷年同期新高

2019-09-05 19:40

憂我被列操縱國 工商界：匯率問題 應以台商為重

2019-09-05 00:34

企業資金匯回 留意三重點

2019-09-04 23:36

永豐金證攻財管 取得美國QI資格

2019-09-05 01:31

台橡、泰豐等六台商回流 累計投資金額逾5,767億元

2019-09-05 19:04

雙子星開發 兩個備案

2019-09-05 00:29

長榮看好越南 新增峴港航線

2019-09-05 00:15

不畏貿易戰衝擊 8產業逆勢成長

2019-09-05 14:10

貿戰衝擊政府喊話 工具機將有百億元訂單需求

2019-09-05 00:39

英特爾新產品搶市 反擊超微

2019-09-05 00:37

處分擔保品 高雄銀標脫慶富土地

2019-09-05 00:24

瑞信看華為鏈 不會再重挫

2019-09-05 00:36

謝繼茂專訪（二）／5G競標 各種合作都能談

2019-09-05 01:14

海外繳所得稅 回台可抵減

2019-09-04 23:36

SEMI：12吋廠投資明年回溫

2019-09-04 23:36

謝繼茂專訪（三）／少林拳行家 職涯重開機

2019-09-05 01:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top