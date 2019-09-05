東京奧運炒熱收藏風 玉山、兆豐搶推奧運限量卡面

2019-09-05 20:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



2020年東京奧運將到來，國際卡組織VISA鴨子划水，與國內數家大型發卡銀行合作，發出限量東京奧運信用卡卡面，本周玉山銀與兆豐銀率先搶頭香推出限量新卡面，據悉，下周將有更多銀行加入東京奧運限量卡面發卡行列，要帶動國銀信用卡蒐集熱潮。

今（5）日玉山銀推出VISA獨家與東京奧運合作的限量信用卡卡面，玉山銀喊出限量卡面僅有三種，限量發行3萬張，僅發行到東京奧運結束，並搭配13倍紅利點數加速升級，相當於現金回饋5.2％。

玉山銀總經理黃男州指出，與VISA合作發行的玉山Only卡搭配首創的「紅利倍多芬」 新會員禮賓制度，等級愈高紅利點數加碼愈多，主推階梯式回饋機制，依照累積消費金額升等，一共有五種等級，給予紅利點數1倍到最高13倍回饋。

該卡消費類別最基礎分為「一般消費」以及「餐飲與國外消費」兩種，「一般消費」依照消費累積金額不同，紅利點數回饋有1倍、2倍、4倍、6倍、8倍，「餐飲與國外消費」則有6倍、7倍、9倍、11倍、13倍紅利點數回饋。

VISA國際卡組織總經理麻少華指出，此次VISA與東京奧運合作，提供國內發卡銀行幾十種卡樣設計，一家銀行挑完一種卡樣，下一家銀行就不能使用，因此每家銀行的東京奧運主題卡面都是獨家以及限量，適合卡友蒐集存貨。

據了解，VISA此次與國內至少5家以上銀行合作，發行東京奧運限量卡，不光會發行信用卡，也可能會發行Debit卡，最快下周將會公布登場。

2020東京奧運限量信用卡卡面已經在各國掀起旋風，日本、中國都有銀行推出，這也不是國內銀行首次搭配國際運動議題發行新卡面，過去2008北京奧運時期，中國信託就有推出三款奧運紀念卡。