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玉山金控12度榮獲「天下企業公民獎」金融業第1名

2019-09-05 18:18聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

二○一九年《天下雜誌》「天下企業公民獎」昨天舉行頒獎典禮，玉山金控十二度榮獲「天下企業公民獎」金融業第一名殊榮，再創金融業紀錄。

玉山金控暨玉山銀行總經理黃男州表示，永續發展考驗企業平衡長短期發展的智慧，社會責任衡量企業整合內外部資源的效率。玉山以金融本業為核心，實踐企業社會責任，積極投入永續金融發展，不斷創新、追求卓越，主動將聯合國十七項永續發展目標及法國巴黎協定結合玉山營運。

另外，玉山遵循赤道原則（EPs）、簽署加入G20氣候相關財務揭露（TCFD）及參考聯合國責任投資原則（PRI），將環境、社會與公司治理（ESG）相關議題納入玉山的投資分析及決策制定過程，除原本對經濟的正面支持，更重要的是持續擴大玉山營運對於經濟、社會、環境的正面影響力。

玉山落實永續原則，率金融業之先宣布未來不再新承作燃煤火力電廠專案融資，在責任投資方面，玉山是國內率先同時導入赤道原則與綠色債券的金融業，今年七月再次發行第三檔綠色債券，是國內發行綠色債券規模最大的銀行，也是輔導及協助民營企業發行綠色債券規模最大的銀行。

今年玉山推出「微笑希望貸」社企融資專案，及新發行的每張全系列信用卡皆為「零碳信用卡」，充分展現結合金融本業，善盡社會責任的決心。

副總統陳建仁(左)頒發「天下企業公民獎」金融業第1名最高榮譽，由玉山金控總經理黃...
副總統陳建仁(左)頒發「天下企業公民獎」金融業第1名最高榮譽，由玉山金控總經理黃男州(右)代表受獎。圖／玉山金控暨玉山銀行提供
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