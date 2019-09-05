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外資拿了現金股利大落跑 8月外資大量匯出2,029億元

2019-09-05 17:37經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會今（5）日公布最新外資統計，8月淨匯出64.868億美元，約新台幣2,029億元；金管會表示，主要是8月上市櫃公司發放現金股利，但以現金股利發放金額來看，大部分仍留在台繼續投資。

金管會表示，累計到8月31日止，外資累計淨匯入1,995.474億美元，包括一般外資累計淨匯入1,993.61億美元，陸資累積淨匯入約1.865億美元。

根據金管會資料，2011年8月外資單月淨匯出80.2億美元，因此，今年8月單月淨匯出64.868億美元，是近八年來最大匯出金額。

對於外匯大量匯出，金管會證期局副局長張振山表示，主要是因8月是季節性，上市櫃公司股息發放，今年上市櫃公司發放現金股利1.42兆元。

若以外資在台股市值比重38.5%來看，外資領走現金股利5,467億元，約175億美元，顯示，外資領了股息後仍有留在台投資，沒有全部匯出去。

外資領了現金股利，依中央銀行規定，不是再投資就出去。

張振山表示，今年1到8月，外資累計淨匯入仍有18.32億美元，而台股指數前八月上漲9.16%、日本3.45%、星1.23%，香港則是跌0.47%、韓國跌3.59%，台股表現相對佳。

金管會今（5）日公布最新外資統計，8月淨匯出64.868億美元，約新台幣2,02...
金管會今（5）日公布最新外資統計，8月淨匯出64.868億美元，約新台幣2,029億元。圖／報系資料照
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