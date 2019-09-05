國票金想併安泰銀行？ 顧立雄：沒這麼簡單

2019-09-05 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



國票金跟日本樂天合作純網銀拿到執照後，市場又傳出國票金有意併購安泰銀行，一次補足國票金控「虛、實」銀行版圖。金管會主委顧立雄今天(5日)表示：「我們沒有看到任何正式申請案進來！」他更坦言，國票金想要併安泰銀行其實沒有這麼簡單，還有很多關卡要過。

國票金想娶安泰銀的傳言已經很久，市場也一直在傳安泰銀大股東有意脫手。顧立雄今天正式回應，他說：「我們沒有看到任何正式申請案進來，沒有正式申請案之前，具體事項我們無從評論，但我們可以想像的是，這絕不是像去菜市場買蘿蔔、青菜這麼簡單。」

顧立雄表示，國票金併安泰銀，會涉及到原來投資的純網銀，日本樂天是否同意國票另外再去併購另一家銀行，國票要先取得樂天的理解跟同意；再者，國票金擔任純網銀的股東，現在要拿出40幾億元，之後如果國票金控再去併安泰銀，「就我理解國票應該沒有那麼多現金。」

國票若去辦現金增資，顧立雄也說，現在國票金某種程度股權是分散的，大股東旺旺集團不過也就佔股權10.26%，而且其實旺旺集團沒有真正經過大股東適格性審查，因為旺旺集團的股權10%是因為曾註銷庫藏股而減資之後形成的，所以沒有真正經過大股東適格性審查，「到底要怎麼增資、誰同意增資，包括其他股東、董事的意見，還有很多具體的事項還沒有釐清之前，我認為現在這案子沒有辦法具體講是通過或不通過，這都還言之過早，但可以想像的是還有很多關要過。」

但若未來國票金要增資，大股東旺旺集團進來增資，金管會在產金分離的態度如何？顧立雄也表示，從現有國票股權結構來看，旺旺集團現有的股權10.26%，事實上沒有經過大股東適格性審查，如果旺旺集團想要實質股權超過10%，確實金管會將好好做大股東適格性審查。

顧立雄說明，大股東適格性審查跟產金分離有某種程度連結，但也不全然是同一件事情，產金分離的目的首重是在於避免利害關係人的交易，所有的大股東背後都不可避免背後有其事業，產金分離雖不構成能不能成為大股東的限制，「但產金分離是作為大股東的審查標準之一。」