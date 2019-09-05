國票金再吃一家銀行？ 顧立雄：不是到市場買菜那麼簡單

2019-09-05 16:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會主委顧立雄。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

外傳國票金有意併購安泰銀行，金管會主委顧立雄今（5）日表示，金管會沒看到任何申請案，但可以想像此案要突破的關卡太多，絕不是像到菜市場買顆蘿蔔、青菜那麼簡單。

顧立雄下午出席活動受訪時，對於外傳國票金併購安泰銀一事表示，這案子我們沒有看到任何正式申請案進來，沒有申請案進來前，對具體事項也無從評論，但我們可以想像的是，這絕對不是如同到菜市場去買顆蘿蔔、青菜一樣的簡單。

顧立雄說，這涉及原申請的純網銀，樂天部分有無同意（國票金）再併購另一家銀行，這要先取樂天的理解跟同意。

再來是，他現在是由國票金任純網銀股東，要拿40幾億出來，之後若要再由國票金去併安泰銀的話，他的理解國票金沒有那麼多現金，必須辦現金增資，而國票金股權是分散的。

你們說的旺旺只占10.26%，沒有真正經過大股東適格性審查，那是因註銷庫藏股後減資自然形成的，事實上從未經過金管會的大股東適格性審查，要如何增資，誰同意增資，還有很多包括其他股東、董事相關意見，這裡面可以想像的還有很多具體的事項都未釐清。

顧立雄表示，某種程度這個案子，現在沒有辦法具體去講過或不過，這個都還言之過早；但可以想像的是，絕對不是那麼簡單的事情，他還有很多的關要過。

至於未來若旺旺增資國票金，金管會對產金分離的態度是什麼？顧立雄說，以現有國票金股權結構來看，他們現在有10.26%，旺旺集團未經真正的大股東適格性審查，這部分若要實質過10%，我們確實要好好做實質的大股東適格性審查。

若是純網銀有增資，國票金拿錢一樣要大股東拿現辦現增？顧立雄說，若是需要國票金增資，增資結果可能有些人不願、有人願意，造成有些人持股會增加到10%以上，跟剛道理一樣，都要經大股東適格性審查。

至於產金分離的政策態度能否接受？顧立雄說，大股適格性審查跟產金分離某種程度連結，但也不全然是一件事，產金分離目的首重避免利害關係交易這塊，現在一方面要股東持透明申報，另方面建立利害關係人的檢核機制，都是避免利害關係人交易，所有大股東背後都不可避免有另外的事業，產金分離也許不構成真正要不要進入大股東的門檻限制，但也可能作為審核標準之一。