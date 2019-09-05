新壽健身外溢保單 短短三天賣逾1,500件

2019-09-05 15:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



到健身房運動就能賺點數，累點折抵下一期保險費，動越多、賺越多。因應高齡社會來臨，新光人壽鼓勵國人自主健康管理不遺餘力，今(5)日宣布全新推出「新光人壽活力健身重大傷病定期保險」(以下簡稱「活力健身」) ，以業界首創的健身運動外溢機制，協助國人養成良好運動習慣，達成健康促進的目標。

上市首日保費收入即衝破1,200萬元，銷售三日已超過1,500件，保費收入達2,800萬元，市場反應熱烈。

新光人壽商品開發部協理陳欣怡表示，「外溢保單」是結合保戶自主健康管理的保險商品，由保險公司提供保費折減的「外溢效果」，鼓勵被保險人主動降低自身風險或提高健康狀況，達到事前預防之效益。隨著宣導有成，近年已有越來越多民眾開始接受外溢保單。

根據統計，今年上半年，外溢保單初年度保費收入約1.5億元，比起去年同期成長高達13.39倍。新契約保費件數共1.3萬件，比起去年同期僅2,000件，大幅增加近5.5倍。

根據衛福部中央健康保險署「重大傷病證明有效領證統計」，截至2019年7月，實際有效領證數達95.4萬件，其中以癌症約41.4萬的領證數最多、其次為 慢性精神病約20.1萬張、全身性自體免疫疾候群約11.6萬張、透析病患約8.6萬張，以上合計約81.7萬張，約占總領證數86%，換算台灣每25人就有一人拿到重大傷病證明。

為滿足國人重大傷病的保障需求，新光人壽近期推出的「活力健身」 ，重大傷病範圍採用全民健保定義，認定明確且從新從優。保障範圍涵蓋22大項重大傷病，一旦診斷確定初次罹患保險單條款約定之重大傷病，並取得重大傷病證明者，即一次性給付「重大傷病保險金」。