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林口錢莊大亨遭擄分屍 6員工疑為錢聯手殺害老闆

台灣人到底多愛買保險？這些數據會說話

2019-09-05 13:26經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

台灣人愛買保險，每人手中握有將近2.5張壽險保單，保險密度也屢創新高，去年平均每人保費達到15.6萬元，十年來增幅超過77%；若以保險費占國內生產毛額（GDP）的比重來看，我國保險滲透度也已連續多年冠居全球。

國人保險意識及理財觀念愈趨普及，根據財團法人保險事業發展中心統計，我國保險密度（平均每人保費）持續攀升，去年已達15.6萬元，年增4,135元或2.7％；若與2008年的8.8萬元相較，增幅高達77.2％，十年來平均年增5.9％。

相較於其他國家，根據瑞士再保險公司資料，去年台灣保險密度為5,161美元，位居第六，在亞洲國家中僅次於香港的8,863美元。

再看台灣的保險滲透度，十年來增加5.3個百分點，去年仍以20.7％繼續稱霸全球；香港18.2％升至第二位、開曼群島17.5％位居第三。

觀察險種結構，歷年都以人壽、傷害、健康、年金保險等人身保險為主，去年占比達95%。

人身保險中，人壽及年金保險投保率（有效契約件數／人口數）逐年成長，去年升至249.5％，也就是平均每人手中擁有2.49張有效壽險保單，較2017年續增0.04張，也較10年前增加0.46張。

資料來源：主計總處
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