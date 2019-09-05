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東奧商機來了 信用卡日韓回饋3％

2019-09-05 11:18聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

2020年東京奧運即將於明年7月登場，兆豐銀行率先宣布9月底發行「兆豐利多東奧卡」有2020年東京奧運限量卡面，極具收藏價值，與現有的「兆豐利多御璽商旅卡」，同步加碼送出日韓3%回饋、機場接送、機場貴賓室以及Wi-Fi租借5折優惠，讓大家一起瘋奧運又省荷包。

第一銀行為歡慶120週年行慶，特別限量新發行5千張120紀念「Q版」icash聯...
第一銀行為歡慶120週年行慶，特別限量新發行5千張120紀念「Q版」icash聯名卡，日韓消費銀行紅利5倍送、刷機票或團費6萬元以上，即享JCB免費機場接送服務。圖／第一銀行提供
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國人熱愛日本，單就去年赴日旅遊者便超過482萬人次，年成長率高達4.2%，兆豐銀行信用卡處內部調查，今年1到6月無論在海外實體簽帳金額或交易筆數的表現上，皆由日本以25.2%及27.22%勇奪雙冠王，可預期2020東京奧運登場，將再創日本刷卡交易量新高。

兆豐銀行把握先機，9月底將推出應景的東奧限量卡面，輔以多重刷卡優惠，讓民眾感受到最有效益的實用性。

除提供新戶日韓3%回饋無上限禮遇，兆豐銀行表示，海外刷卡回饋1.6%全面提升至2.3%，若支付出國機票或團費滿1萬元，能免費獲得價值1000元的接機或送機服務；加上3次免費機場貴賓室服務及可以無限上網的Wi-Fi租借費5折優惠，完整的一條龍服務，將讓民眾在出國前無後顧之憂，輕鬆搞定行前大小事。

兆豐銀行表示，兆豐利多東奧卡只要申請電子帳單即可免年費，年底前新戶辦卡並於核卡後60天內刷滿3千元，還有好禮3選1優惠，包括刷卡金500元、雙層不鏽鋼美食鍋或20吋行李箱，透過線上辦卡再加送100元。

除兆豐外，近期銀行推卡都不約而同鎖定旅遊優惠。第一銀行為歡慶120周年行慶，特別限量新發行5千張120紀念「Q版」icash聯名卡，日韓消費銀行紅利5倍送、刷機票或團費6萬元以上，即享JCB免費機場接送服務。現在新戶申辦，還有滿額禮及線上抽獎，網路申請再加碼回饋200元。

彰化銀行7月剛推出的的「My樂現金回饋卡」，國外消費不限通路，全信用卡市場現金回饋最高3.5%禮遇，無上限，持續受消費者青睞，新戶申辦可享6大通路最高6%現金回饋。

玉山銀行則鎖定公務人員，推出公務人員國民旅遊卡專屬優惠，不僅於指定旅遊業者刷卡享最高8%回饋，單筆刷滿千元還能抽飯店住宿、行李箱，附卡也能獲贈1%現金回饋。

兆豐銀行率先宣布9月底發行「兆豐利多東奧卡」有2020年東京奧運限量卡面，極具收...
兆豐銀行率先宣布9月底發行「兆豐利多東奧卡」有2020年東京奧運限量卡面，極具收藏價值，與現有的「兆豐利多御璽商旅卡」，同步加碼送出日韓3%回饋、機場接送、免費貴賓室以及Wi-Fi租借5折優惠。卡面設計等月底才會公布，保持神秘感。圖／兆豐銀行提供
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兆豐銀行東京奧運刷卡信用卡第一銀行
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