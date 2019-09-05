亞洲頂尖永續超級女性 國泰金控投資長程淑芬出線

2019-09-05 10:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



國泰金控投資長程淑芬獲得2019「亞洲頂尖永續超級女性」（Asia’s Top Sustainability Superwomen）殊榮，從來自15個國家的126個女性領導人中脫穎而出，推動亞洲責任投資和永續發展的努力受到國際肯定。

「亞洲頂尖永續超級女性」是由新加坡CSRWorks International所設立的計畫，旨在表揚亞洲長期引領永續發展的女性領導人，甄選對象須在亞洲從事永續相關工作達五年以上，且擔任領導層達三年以上，並由評審團審核甄選對象在永續領域的貢獻。

這項評比競爭十分激烈，但程淑芬此次獲獎可算實至名歸，她於2012年接任國泰金控投資長，帶領國泰成立台灣第一個責任投資小組，自願遵循聯合國責任投資原則（Principle for Responsible Investment，PRI），將高度風險產業（例如爭議性武器、色情產業）、國家（例如重大違反人權或遭制裁之國家）列入不可投資名單，並將ESG（環境、社會、治理）納入投資流程，並於2018年推動國泰採行TCFD（氣候變遷相關財務揭露）框架，成立TCFD工作小組，落實氣候風險管理。

同時，程淑芬還帶領國泰參與多項國際組織與倡議，目前擔任亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）主席，該組織旨在鼓勵機構投資人重視氣候變遷帶來的風險與機會，並做為投資人交流相關投資實務經驗與趨勢的平台，國泰也參與AIGCC和PRI等組織發起的Climate Action 100+倡議活動，該倡議邀集全球320家以上機構投資人，針對世界約160家高碳排企業，推動其將氣候變遷風險納入企業管理策略。

程淑芬表示，全台灣每兩人就有一人是國泰的客戶，國泰有責任確保幾十年後客戶的保障，因此永續正是國泰追求的目標。此次獲獎，是對於她和國泰金控在永續上的肯定，她也期望未來台灣金融業能不斷突破，讓世界看到更多台灣的努力與成就。