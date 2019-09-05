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元大校務網逾9萬學子使用 元大銀行校園行動支付再升級

2019-09-05 08:20經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

新（2019）學年度即將開始，學生陸續開始繳費，為了打造良好的繳費體驗，元大銀行積極與各大支付業者合作，於「元大校務網」提供學生、家長更多元支付選擇。目前與元大銀行合作學雜費代收的學校已達53所，今年前七月已有近9.5萬名學生透過「元大校務網」完成繳費，元大銀行校務服務儼然成為校園收款好夥伴，元大銀行更積極響應校園支付計劃，將為多所大學提供多元支付平台。

「元大校務網」吸引逾9萬學子使用（圖/元大銀行）
「元大校務網」吸引逾9萬學子使用（圖/元大銀行）
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「付款方便，對帳容易」為學校對校務線上收款服務的最大訴求。元大銀行因應行動支付潮流，並體認消費行為正在改變，為了提供客戶良好的支付體驗，領先推出「超商手機行動掃碼服務」，讓學生免去列印繳費單的麻煩，更無需擔心繳費單遺失，只需透過手機即可繳費。學生家長表示：「使用元大校務網手機行動掃碼，再也不用擔心繳費單遺失而忘記繳費，透過查詢繳費功能，也可以隨時確認繳費紀錄，避免誤繳狀況發生，實在太方便了!」因此，行動掃碼服務成為最受歡迎繳費方式之一。

此外，為解決國際學生現金繳費之不便與風險，元大銀行持續在校務平台增加支付工具，如銀聯卡、國際信用卡等。藉由便捷的線上收款服務，校方與學生皆可即時確認是否繳費成功。元大銀行表示，中國國家外匯管理局於2018年發布新規，規定每人每年度於境外提取現金金額不得超過人民幣10萬元(約新台幣40萬元)，每人每日額度為人民幣1萬元(約新台幣4萬元)；然而學雜費金額較大，這項規範難免造成學生繳費上的不便，而採用「元大校務網」線上繳費即不受此限制，更能減少學校大量收取現金、人工對帳之困擾，透過線上金流核對機制，校方可以快速確認學生是否已完成繳費，及早為學生準備後續開學事宜。

為加深與學校的互動，元大銀行9月開始舉辦多場校園座談會，透過近距離互動模式，現場瞭解學生及學校繳費需求，除宣導電子支付的便利性，並建立學生良好的理財習慣，鼓勵學生邁入行動生活，一系列從線上支付到線下實體互動，拉近與使用者的距離。

元大銀行將持續深耕校園金流整合服務，為響應校園行動支付計劃，元大銀行獲選為「大專校院校園行動支付推動計畫」合作夥伴之一，為多所大學提供整合多元支付平台，讓學生自由選擇支付工具，例如，LINE Pay、支付寶、悠遊卡一卡通等，力推無現金校園。不僅可讓學校快速串接、便捷對帳，大幅改善過去學校導入服務的困擾，更完善的提供學生隨時隨地、便捷的支付服務，落實校園行動支付之應用，推動元大銀行數位服務讓金融科技普惠校園的願景。

元大行動支付超商信用卡悠遊卡LINE Pay一卡通
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